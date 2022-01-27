Necip Hablemitoğlu suikastınde yeni gelişme
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Necip Hablemitoğlu’nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ın yakalanmasına ilişkin, “Şüpheli, hakkında alınan iade kararı yasal olarak kesinleşmeden Ukrayna adli makamlarının denetiminden kaçmış olup, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın düzenlediği bir faaliyet kapsamında ülkemize getirtilerek 27/01/2022 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’mızın emri ile gözaltına alınmıştır" açıklamasını yaptı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Necip Hablemitoğlu’nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır yakalanmasına ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı.
Başsavcılığın açıklaması şöyle:
“18/12/2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesi olayına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca yürütülen soruşturma kapsamında, olayın faillerinden olduğu değerlendirilen Nuri Gökhan Bozkır isimli şüpheli, hakkında çıkartılan kırmızı bülten araması kapsamında 10/07/2019 tarihinde Ukrayna ülkesinde yakalanmış, yakalandığı tarihten bu yana şüphelinin ülkemiz adli makamlarına iadesi için iade başvuruları yapılmıştır.
Şüpheli Nuri Gökhan Bozkır, hakkındaki iade başvurularımız karşısında ülkemize iade edilmesinin önüne geçebilmek için Ukrayna adli makamlarına başvurular yapmış ise de Ukrayna adli makamlarınca 18/12/2020 tarihinde şüphelinin iadesine dair karar verilmiştir.
Şüpheli, hakkında alınan iade kararı yasal olarak kesinleşmeden Ukrayna adli makamlarının denetiminden kaçmış olup, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın düzenlediği bir faaliyet kapsamında ülkemize getirtilerek 27/01/2022 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’mızın emri ile gözaltına alınmıştır. Şüpheli hakkındaki soruşturma işlemleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’mızın talimatları doğrultusunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nde devam etmektedir.”
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