Necip Hablemitoğlu’nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, Türkiye'ye getirildi

28 Ocak 2022 Cuma, 04:00

2002’de uğradığı suikast sonucu katledilen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi ve Emniyet’e teslim edildi.

Cumhuriyet aydını Doç. Dr. Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman vakıflarına yönelik çalışmalarını yürütürken uğradığı saldırı ile katledilmişti. Uzun yıllar faili meçhul olarak kalan dosya, 15 Temmuz darbe girişiminden önce raftan indirilmiş, darbe girişimine ilişkin davalar sürerken yeni bilgilere ulaşılmıştı. Suikastın faillerine ilişkin bilgiye sahip olduğu ortaya çıkan ve Ukrayna’da yaşayan Nuri Gökhan Bozkır’ın adına ulaşılmış ve 14 Mayıs 2019’da yakalama kararı çıkarılmıştı. Ukrayna makamlarınca yakalanan Bozkır’ın, ev hapsinin kaldırılmasının ardından yeniden firar ettiği iddia edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ukrayna ziyaretinde Bozkır’ın iade edilmesini istemişti.

Nuri Gökhan Bozkır

TEM’DE SORGU

Erdoğan, önceki gün katıldığı bir televizyon programında, Bozkır’ın yakalandığını duyurmuştu. Kırmızı bültenle aranan Bozkır, MİT tarafından yakalanarak, Türkiye’ye getirildi ve Emniyet’e teslim edildi. Bozkır’ın sorgusunun, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince yapılacağı belirtildi. Cumhuriyet’e konuşan Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, suikasta ilişkin davanın olmadığını, halen soruşturmanın sürdüğünü vurguladı. Barkın, “Soruşturmada, üç yıldır Gökhan Bozkır’ın ifadesinin alınması bekleniyor. Dosyadaki en kritik isim şu an bu. Soruşturmanın önüne bakılması ve davaya dönüşebilmesi için önemli” ifadelerini kullandı.