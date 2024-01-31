Hacer Foggo 'o fotoğrafa' açıklık getirdi: 'İkinci tur seçimi için İstanbul'da çalışmamı istediler'
CHP’den yeni dönemde aday gösterilmeyen ve son olarak partisine sitem eden Hacer Foggo’nun adaylığını 15 Mayıs sabahı yaptığı paylaşımın engellediği öğrenilmişti. Son olarak Foggo'dan o paylaşıma ilişkin bir açıklama geldi.
İzmir’de aday gösterilmediği için CHP’ye sitem eden CHP’nin eski Yoksulluk Dayanışma Ofis Koordinatörü Hacer Foggo’nun isminin MYK gündemine taşındığı, ancak milletvekili genel seçimlerinden bir gün sonra İzmir’i terk etmesi ve cumhurbaşkanlığı ikinci turunda çalışmaması nedeniyle gelen itirazlar üzerine adaylığından vazgeçildiği öne sürülmüştü.
Halk TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de konuya ilişkin açıklama gelmişti.
Özel, "MYK'ya sunduğum listede Hacer Foggo vardı. Ancak büyük bir itiraz yükseldi. 14 Mayıs seçimi bitince ertesi gün sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf gösterildi. İtiraz edildi" ifadelerini kullanmıştı.
FOGGO'DAN FOTOĞRAF AÇIKLAMASI GELDİ
Son olarak Hacer Foggo, X hesabından yaptığı paylaşımla, söz konusu fotoğrafa açıklık getirdi.
"Benim adaylığıma PM'de itiraz edip İzmir'den ayrılış fotoğrafımı gerekçe gösterenlere bir çift sözüm var" ifadelerini kullanan Foggo, "Ben İzmir'de iken CHP Genel Merkezi'nden aradılar ve İstanbul'a geçmemi, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi için İstanbul'da çalışmamı istediler. Buyrun o tarihte paylaştığım ve adaylığımı engelleyen kadın kollarına İstanbul'dan tatil videom" diyerek 27 Mayıs tarihli videosunu paylaştı.
Benim adaylığıma PM'de itiraz edip İzmir'den ayrılış fotoğrafımı gerekçe gösterenlere bir çift sözüm var, ben İzmir'de iken CHP Genel Merkezi'nden aradılar ve İstanbul'a geçmemi, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi için İstanbul'da çalışmamı istediler. Buyrun o tarihte paylaştığım ve… https://t.co/eCmH4gcfzJ— Hacer Foggo (@hacerfoggo) January 31, 2024
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