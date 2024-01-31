Özgür Özel'den 'Hacer Foggo' açıklaması: 'MYK'ya sunduğum listede vardı ancak...'

Yayınlanma: 31.01.2024 - 09:44

Güncelleme: 31.01.2024 - 10:14

Bir dönem CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörlüğü ve Genel Başkan danışmanlığı görevi yürüten, son olarak da CHP’den Konak Belediye Başkan aday adayı olan yazar Hacer Foggo'nun Karaburun’dan aday gösterilmesi bekleniyordu.

CHP’nin İzmir ilçe adaylarının kesinleşmesinin ardından Foggo söz konusu iki ilçede de aday gösterilmedi.

"SİZ BENİ SIĞDIRAMAZSINIZ"

Konuya ilişkin X hesabından paylaşım yapan Foggo, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Aylin Nazlıaka’yı etiketledi ve partisine sitem etti.

Foggo, “Siz beni sığdıramadınız @herkesicinCHP ’ye oysa ben sığınılacak bir liman değil, talana, yoksulluğa karşı mücadele edecek kamusal bir alan için aday oldum. Şimdi yine ülkenin her yanındaki o girilemeyen evler, o sokaklar beni bekler @eczozgurozel @veliagbaba @AylinNazliaka” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'HACER FOGGO' AÇIKLAMASI

Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Halk TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan Özel, "MYK'ya sunduğum listede Hacer Foggo vardı. Ancak büyük bir itiraz yükseldi. 14 Mayıs seçimi bitince ertesi gün sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf gösterildi. İtiraz edildi" ifadelerini kullandı.

BABACAN'DAN FOGGO'YA 'İZMİR' TEKLİFİ

Öte yandan Küçükkaya, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Foggo'ya "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı" teklif ettiği ancak Foggo'nun bu teklife olumsuz yanıt verdiğini söyledi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın da Foggo'yu aradığını belirten Küçükkaya, ilerleyen günlerde Foggo ve Baş'ın bir araya gelebileceğini iddia etti.