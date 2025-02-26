Hak-İş Başkanı: DEM Parti'yi bir parti olarak görmeyin

Yayınlanma: 26.02.2025 - 14:04

Güncelleme: 26.02.2025 - 14:06

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonun Malatya İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada kayyum atanan belediyeler üzerinden DEM Parti'yi hedef aldı.

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerden sonra el değiştiren bazı belediyelerde, DEM'li ve bir kısım CHP'li belediyelerde HAK-İŞ'e yönelik büyük bir operasyon başlatıldığını öne süren Arslan, şöyle konuştu:

"DEM'li belediyelerde yaşanan bu kıyımlara karşı konfederasyonumuz ve sendikamız hem ulusal hem de uluslararası alanda büyük bir mücadele başlattı. Bu kıyımları uluslararası sendikalar hareketine de ulaştırdık. Onların da eleştirileri, onların da Türkiye'deki muhataplarına yazdıkları yazılar var. Biz de yargı sürecini başlattık. Hemen hemen bütün illerdeki işten çıkarılan arkadaşlarımız için işe iade kararları alındı. Fakat bu kararlara hala uymuyorlar. İnşallah kararlar kesinleştikten sonra bu mahkeme kararlarına uymayanlar hakkında da yargı sürecini başlatacağız."

Belediyelerin Kandil'den talimat aldığını öne süren Arslan, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız soruyorlar, 'Bizi niye çıkardınız?' Diyorlar ki 'Kandil'in talimatı.' Dolayısıyla bunu DEM olarak görmeyin, bir parti olarak görmeyin, Kandil'in uzantıları bunlar. Onun için bağımsız, gerçekten özgür bir siyasi parti bu akılsızlığı yapmaz. Çünkü hiçbir gerekçe göstermeden insanları işten atıyorlar, bakıyorlar korucu ailesi ise işten atıyorlar, şehit yakını ise işten atıyorlar, gazi ise işten atıyorlar, dağdan kopmuş gelmiş devlete sığınmış, işten atıyorlar. Bu anlayışın bu ülke için büyük bir tehdit olduğunu görüyoruz. O yüzden ülkemizin terörsüz Türkiye mücadelesini destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlılığı için teşekkür ediyoruz."