Hak-İş Genel Başkanı Arslan, buluşmadan rahatsız: 'Darbenin mimarıyla iş birliği yapıyorlar'
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 6 muhalefet partisinin düzenlediği zirveyi eleştirdiği konuşmasında CHP'yi "28 Şubat'ın mimarı" diye hedef aldı.
İktidara yakınlığıyla bilinen Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) CHP'nin de aralarında olduğu 6 muhalefet partisinin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"e ilişkin programını hedef aldı.
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, bir otelde düzenlenen "28 Şubat Darbesiyle Sendikalar ve Sivil Toplumun Sınavı: Hak-İş Mücadelesi" panelinde yaptığı konuşmada, 6 muhalefet partisinin parlamenter sistemle ilgili ilkelerini kamuoyuyla paylaşmak için 28 Şubat tarihini tercih ettiğine dikkat çekti. Partilerden 5'inin "28 Şubat sürecinin mağdurlarından olduğunu" söyleyen Arslan "Pekiyi, kim kalıyor geriye? Sadece Cumhuriyet Halk Partisi. O günün bakanı olan hanımefendiye 28 Şubat darbesini yapanların söylediklerini buradan tekrar etmek, ifade etmek gerçekten zor ama onlar da orada. Bir başka gün yokmuş gibi, rahmetli Erbakan Hocamızın adeta kemiklerini sızlatırcasına bu darbenin en önemli mimarından birinin etrafında bir araya geliyorlar. Enteresan değil mi, bu tuhaf bir şey değil mi? Neden 28 Şubat? 28 Şubat sürecini, darbesini tartışmayalım diye" iddiasında bulundu.
Arslan, "Bir siyasetçi diyor ki '28 Şubat darbesiyle 28 Şubat günü hesaplaşmayı başlatıyoruz.' Keşke. Ama hesaplaşma, darbenin mimarıyla iş birliği yapmaktan geçmemeli. Hesaplaşma, bu darbeyi yapanların hesabının sorulacağı başka bir platformdan geçiyor. Üzüntümüz bu. Ama herkes istediği gün toplantı yapabilir, istediği tarihte istediğini söyleyebilir" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan patronlara: 'Niye çalışmıyorlar?' diye bir sor
- 28 Şubat öncesi... 6 muhalefet partisinden paylaşım
- Son anket açıklandı: Millet ittifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı!
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
En Çok Okunan Haberler
- Kendisine şiddet uygulayan erkeği bıçakladı
- Horoz dövüştürenlere suçüstü
- Rusya'nın Belarus hamlesi
- Putin'in nükleer mesajının asıl hedefi
- Romanya ülkesine giriş yapan Ukraynalı sayısını açıkladı
- Manisa'da 1,5 ton sahte içki ele geçirildi
- Hamsiden sonra istavrit de artık tezgahlardan çekiliyor
- Ünlü Ukraynalı ressam Pryimachenko'nun 25 eseri yandı
- Aydın'da servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı
- Nebati: 'En yüksek büyüme sağlayan ülke olduk'