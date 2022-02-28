Hak-İş Genel Başkanı Arslan, buluşmadan rahatsız: 'Darbenin mimarıyla iş birliği yapıyorlar'

28 Şubat 2022 Pazartesi, 12:59

İktidara yakınlığıyla bilinen Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) CHP'nin de aralarında olduğu 6 muhalefet partisinin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"e ilişkin programını hedef aldı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, bir otelde düzenlenen "28 Şubat Darbesiyle Sendikalar ve Sivil Toplumun Sınavı: Hak-İş Mücadelesi" panelinde yaptığı konuşmada, 6 muhalefet partisinin parlamenter sistemle ilgili ilkelerini kamuoyuyla paylaşmak için 28 Şubat tarihini tercih ettiğine dikkat çekti. Partilerden 5'inin "28 Şubat sürecinin mağdurlarından olduğunu" söyleyen Arslan "Pekiyi, kim kalıyor geriye? Sadece Cumhuriyet Halk Partisi. O günün bakanı olan hanımefendiye 28 Şubat darbesini yapanların söylediklerini buradan tekrar etmek, ifade etmek gerçekten zor ama onlar da orada. Bir başka gün yokmuş gibi, rahmetli Erbakan Hocamızın adeta kemiklerini sızlatırcasına bu darbenin en önemli mimarından birinin etrafında bir araya geliyorlar. Enteresan değil mi, bu tuhaf bir şey değil mi? Neden 28 Şubat? 28 Şubat sürecini, darbesini tartışmayalım diye" iddiasında bulundu.

Arslan, "Bir siyasetçi diyor ki '28 Şubat darbesiyle 28 Şubat günü hesaplaşmayı başlatıyoruz.' Keşke. Ama hesaplaşma, darbenin mimarıyla iş birliği yapmaktan geçmemeli. Hesaplaşma, bu darbeyi yapanların hesabının sorulacağı başka bir platformdan geçiyor. Üzüntümüz bu. Ama herkes istediği gün toplantı yapabilir, istediği tarihte istediğini söyleyebilir" ifadelerini kullandı.