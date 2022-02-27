28 Şubat öncesi... 6 muhalefet partisinden paylaşım
28 Şubat'ta düzenlenecek toplantı öncesi 6 muhalefet partisi, sosyal medya hesaplarından aynı saatte, aynı video ve ifadelerle birlikte paylaşım yaptı.
6 parti liderinin 28 Şubat’ta düzenleyeceği toplantı öncesinde, siyasi partilerin resmi sosyal medya hesaplarından ortak paylaşım yapıldı.
CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından aynı saatte, aynı video ve ifadelerle birlikte paylaşımda bulunuldu.
Dünün Değil— CHP ???? (@herkesicinCHP) February 27, 2022
Bugünün Değil#YarınınTürkiyesi pic.twitter.com/NbJKbjMBlz
Paylaşılan videoda ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi' yazısı yer alırken, paylaşımlarda ise ‘Dünün Değil, Bugünün Değil, Yarının Türkiyesi' notuna yer verildi.
Paylaşılan videoda parti isimlerinin alfabetik sıralamaya göre yazıldığı görüldü.
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