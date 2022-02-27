28 Şubat öncesi... 6 muhalefet partisinden paylaşım

28 Şubat'ta düzenlenecek toplantı öncesi 6 muhalefet partisi, sosyal medya hesaplarından aynı saatte, aynı video ve ifadelerle birlikte paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2022 Pazar, 22:41
28 Şubat öncesi... 6 muhalefet partisinden paylaşım
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6 parti liderinin 28 Şubat’ta düzenleyeceği toplantı öncesinde, siyasi partilerin resmi sosyal medya hesaplarından ortak paylaşım yapıldı.

CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından aynı saatte, aynı video ve ifadelerle birlikte paylaşımda bulunuldu.

Paylaşılan videoda ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi' yazısı yer alırken, paylaşımlarda ise ‘Dünün Değil, Bugünün Değil, Yarının Türkiyesi' notuna yer verildi.

Paylaşılan videoda parti isimlerinin alfabetik sıralamaya göre yazıldığı görüldü.


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