Hak-İş'ten 1 Mayıs açıklaması: 81 ilde meydanlarda bildiri okunacak

09 Nisan 2022 Cumartesi, 12:09

AKP'ye yakınlığıyla bilinen işçi konfederasyonu Hak-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, Hak-İş'in son iki yıldır düzenlediği "1 Mayıs Haftası" etkinliklerinin, bu yıl da 25 Nisan-1 Mayıs'ta 7 gün boyunca gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hak-İş olarak 1 Mayıs Haftası kapsamında, dijital platformlarda, illerin meydanlarında, iş yerlerimizde ve Türkiye'nin her yerinde emekçilerin taleplerini, çözüm önerilerini ve mesajlarını en etkin şekilde dile getireceğiz. 1 Mayıslar birlik, mücadele ve dayanışma günleridir. Hak-İş olarak daha fazla dayanışma ve daha güçlü Türkiye için emekçilerimizin taleplerini, mesajlarımızı tüm platformlardan ileteceğiz."

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1 Mayıs'ı anlamına uygun olarak tüm Türkiye'de taleplerimizi ilettiğimiz bir gün olarak kutlayacağız. Hak-İş olarak İstanbul Taksim başta olmak üzere Hak-İş il başkanlıklarımızca 81 ilimizde ve örgütlü olduğumuz iş yerlerimizde 1 Mayıs Bildirimizi okuyacağız. Salgının en çok mağdur ettiği emekçilerin haklarını aramak, enflasyonda yaşanan artışın, bölgemizde yaşanan savaşın emekçilere etkilerini dile getirmek, alın terimizin ve emeğimizin karşılığını almak için mücadelemizi yükselterek devam ettireceğiz. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günlerini şimdiden kutluyoruz."



