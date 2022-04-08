DİSK, KESK, TTB, TDB ve TMMOB'dan ortak 1 Mayıs açıklaması
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü ülkenin dört bir yanındaki meydanlarda kutlayacaklarını söyledi.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Diş Hekimleri Birliği (TDB) ve TMMOB Mimarlar Odası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ortak basın açıklaması yaptı.
DİSK Genel Merkezindeki toplantıda bir konuşma yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü ülkenin dört bir yanındaki meydanlarda kutlayacaklarını söyledi.
Çerkezoğlu, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de işçiler ve emekçilerin bugünü, kendi belirledikleri, kentin en merkezi meydanlarında kutlayacağını söyledi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü İstanbul'da Taksim Meydanı'nda kutlama hakları olduğunu savunan Çerkezoğlu, "Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs meydanlarında omuz omuza olacağımızı ilan ediyor, emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten yana herkesi 1 Mayıs meydanlarında buluşmaya çağırıyoruz" dedi.
Bu düzen böyle gitmez:— DİSK (@diskinsesi) April 8, 2022
Birlikte değiştireceğiz
Birlikte #1Mayıs'a
Açıklama metni ?? pic.twitter.com/OdVlfFet6G
Kutlamaları Taksim Meydanı'nda yapmayı istediklerini, bu talebi ziyaret ettikleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya da ilettiklerini anlatan Çerkezoğlu, "1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak istediğimizi bir kere daha ifade ettik. Bu Taksim yasağının kabul edilemez olduğunu, asla doğallaşmayacağını, Taksim iradesinden vazgeçmeyeceğimizi ifade ettik" diye konuştu.
Çerkezoğlu, işçi ve emekli maaşlarına enflasyon oranı doğrultusunda zam yapılmasını da istedi.
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