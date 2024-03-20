İmamoğlu'na, Murat Kurum'un 'Kanal İstanbul' sorusuna yanıtı soruldu: 'O cümleyi kurdu ve başına dert aldı'

Yayınlanma: 20.03.2024 - 14:00

Güncelleme: 20.03.2024 - 15:13

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Olimpik Kent İstanbul Tematik Sunumu' sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'na, AKP adayı Murat Kurum'un "Erdoğan Kanal İstanbul'u getirirse 'başka önceliklerimiz var' derim" açıklaması soruldu.

'O CÜMLEYİ KURDU VE BAŞINA DERT ALDI'

İmamoğlu, "Sayın Kurum'a baştan herhalde bir cümle verilmiş ve o cümleyi kurdu. Kurdu ve başına dert aldı. 'İstanbul'un gündeminde olmayan, benim de gündemimde olmaz'. Muğlak, garip... Anlamlı olmayan bir cümle. Baştan belki bu cümleyi kurmasaydı, sonradan bu duruma düşmezdi" dedi.

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Çünkü kendi il başkanı kendisini yalanlıyor, bakanı ve diğer yetkilileri tam gaz işe devam ediyorlar. Yani adayın ne dediğini ne demediğini umursayan bir durum yok. İstanbullu bunu görüyor. Bunun bir aldatmaca, kötü bir oyun olduğunu görüyor. Kendisine verilen rolü oynamaya çalıştığını görüyor. Bu aldatan bir durum. Toplumu aldatıyor. Kelime oyunu yapıyor. Niye çıkıp demiyor ki mertçe 'Biz Kanal İstanbul'u istiyoruz'. Çünkü milleti aldatmak için kurmuyorlar. 'Emekli maaşından artıramayız, bütçeye yük olur' derken; bütçenin 5-10 katı fazlası para harcanacak bir projeyi yapmaktan geri durmuyorlar. Çünkü dertleri bir avuç insanın cebi."

NE OLMUŞTU? AKP ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olmuştu. Daha önce Kanal İstanbul ilgili sorulara 'önceliğimiz değil' diye yanıt veren Murat Kurum, aynı cevabı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da verebileceğini iddia etmişti. Kurum, Cüneyt Özdemir'in "Yarın İBB Başkanı seçildiniz, Sayın Erdoğan da 'Kanal İstanbul'u yapalım' dedi, Siz de 'Bizim başka önceliklerimiz var' der misiniz, diyebilir misiniz?" sorusuna, "Derim tabii, niye demeyim?" yanıtı vermişti.

'MURAT KURUM İLE CANLI YAYINA ÇIKAR MISINIZ?' SORUSUNA YANIT

İmamoğlu, 'Murat Kurum ile canlı yayına çıkar mısınız?' sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Ya İstanbul'un ilçelerini bilmeyenle ben ne konuşabilirim. Gelsin konuşalım... Mesela Kanal'ı konuşalım. Neyine karşıyız, nasıl karşıyız, gelsin konuşalım."

İmamoğlu'nun sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde:

- Rakibinizin dün gece katıldığı bir televizyon programında, bu ekonomik eleştirilerinizle ilgili sizi de hedef alan bir açıklaması oldu. ‘Muhalefet, sürekli ekonomik gündemde siyaset yapıyor, ama biz yerel seçimlerde ekonomiyi oylamayacağız’ dedi.

“Bakın; bizim ortaya koyduğumuz tematik sunumlar, koyduğumuz vaatler, yaptıklarımız. Yüzde 90’ı bunlar. Yaptığımız işleri anlatıyoruz, projeleri anlatıyoruz. Ama yani biz, eğer yoksullukla mücadeleyi, görünen görünmeyen paylarıyla, bütçede yüzde 20’lere kadar tırmandırdıysak, bunun sebebi hükümetin ekonomiyi perişan etmesi, insanları yoksullaştırması. Yani dar gelirli… ‘Dar gelirli’ diyemiyoruz artık. Gelirsiz bir topluma döndü yani.

Düşünsenize; Kent Lokantası, bu şehir için ödüle dönüştü. Ben, bununla gurur duymuyorum. Yani bir şehirde yani yüz tane kent lokantası açsak yetmez duygusu, beni mutlu etmiyor ki. Ben mutsuz oluyorum. Benim insanımın yoksulluğu beni mutsuz eder. Ama onları… İnsanları yoksullaştırarak, oylarına mahkum etme anlayışı, politikası, onları mutlu eder. Sayın Kurum, herhalde toplumun yoksulluğunun farkında değil. Toplumun yoksulluğuyla ilgili konuşamaz. Çünkü, hükümet diyor ki, ‘Sus bakalım, ne diyorsun sen? Emeklilerle ilgili sakın bir şey konuşma. Kent Lokantasını kötüle. Bursları, yurtları kötüle.’ Niye?

Çünkü o, aslında bizim toplumun yoksulluğuyla mücadelede ortaya koyduğumuz politikalar, projeler. Onları bile söyleyemez. Başından beri söylediğim gibi; talimatla İstanbul yönetilemez. Talimat mekanizmasıyla adaylaşan, talimat mekanizmasıyla yarın seçimi kazandığında İstanbul'un yönetilmesi demek, İstanbul'un sonu demek, faciası demek. Şişli'nin göbeğine diktiği imzalarla, kuleler demek. Başka yere bir akşamda yeni imarlar çıkartmak demek.

Boğaz’ın kıyısında bir kulübeyi korumak için hamle yapan bir bakanın, İstanbul'a dair neler yapabileceğini varın düşünün tabii. Bütün bunları tasavvur etmesi lazım İstanbulluların. Ben, tabii ki kentin yoksulluğunu konuşacağım. Ben konuşmuyorum ki, toplum konuşuyorum. Ben pazara giriyorum; o giremez ki. Esnafa gidiyorum; gidemez ki. Emeklilerin kahvesine giriyorum; giremez ki. Düşünülmüş, taşınılmış parti topluluklarına konuşur sadece.”

“ÖNÜNE NE KOYULURSA, ONU OKUYOR”

- Sayın Kurum, katıldığı yayında, İBB’nin 7 yedi milyar dolar kaynağının olduğunu belirtti. Ve ‘Eğer biz çalıştırmadıysak, engel olduysak, 7 milyar dolar kaynak nerede’ dedi. Ne diyeceksiniz?

“Sayın Kurum’un, ne yazık ki çok küçük seviyede ekonomik bilgisi olduğunu düşünüyorum. Önüne ne koyulursa, onu okuyor. Ne İstanbul'un kaynaklarına dair bilgisi var… Ve bugün TOKİ mağdurlarını nasıl mağdur ettiyse, 1-2 milyon lira diye daireleri satıp, şimdi artık o daireleri 70-80 milyon liraya varan, ileriye dönük ödemelerin yapılması zorunda bıraktıysa; o 7 milyar dolar vesaire ettiği laflar da o kadar dikkate alınmayacak raflar.”

“CÜMLENİN KÖTÜLÜĞÜNE BAKAR MISINIZ?”

- Dün Arnavutköy metrosunun açılışına katıldı kendisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da uzaktan bir bağlandı. Orada Murat Kurum ve bakana bir uyarısı vardı. ‘Sahip çıkın malınıza. Malınız eğer sahip çıkmazsanız, bu adamlar sahip çıkıyor’ diye bir uyarısı oldu. Siz ne söylemek istersiniz?

“Cümlenin kötülüğüne bakar mısınız? ‘Sahip çıkın malınıza!’ Kimin malı. Kafa bu. Ne demek istiyor biliyor musunuz? ‘Benim malım, partinin malı, ona sahip çıkın!’ Biz de ne diyoruz? Milletin malı. Milletin malı bu. Yani metro da milletin malı. Bizim metro da onun metro da. Lafa bakar mısınız? E bir bu kalmıştı. Herhalde bu seçimden sonra, bu U yazan metrolara güvenlik şefi olarak atar Sayın Kurum’u; ne diyeyim?”

“İSTANBUL'UN İLÇELERİNİ BİLMEYEN, BENİMLE NE KONUŞACAK?”

- Sayın Kurum, ‘Rakibinizle karşı karşıya gelir misiniz’ sorusuna şöyle cevap verdi: ‘İstanbul’u benimle konuşamaz. Sorunlarından haberi yok’ dedi.

“İstanbul'un ilçelerini bilmeyen, benimle ne konuşacak? E gelsin konuşalım. Mesela kanalı konuşalım. Neyine karşı? nasıl karşılıyor? Gelsin, konuşalım. Buyursun.”

- Siz bir tanımlama yapmıştınız Pendik'te, ‘17+1’ diye. Murat Kurum da bakanların sahaya çıkmasıyla ilgili, ‘Çatlasa da patlasa da biz devletimizin imkanlarıyla, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz’ dedi.

“Milletimiz için! Neyse, bizim birçok sözümüzü kopyalıyor. Alıp alabileceği en büyük hayat dersini, benimle yürüttüğü bu kampanyada elde etmiş oldu. Hani onun seviyesi için nereye erişti bilemem ama hayata dair çok şey öğrendiğini düşünüyorum. Allah yardımcısı olsun.”