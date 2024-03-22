CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar: Hakan Bayrakçı anket açıkladı, stüdyoya 'hüzün' çöktü
SONAR Araştırma’nın Başkanı Hakan Bayrakçı’nın CNN Türk’te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, anketlerde önde olmasını paylaştığı sırada stüdyoda ilginç anlar yaşandı. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürüyor. Bu sürede kamuoyu şirketlerinin paylaştığı anket sonuçları da yakından tekip ediliyor.
Son olarak SONAR Araştırma’nın Başkanı Hakan Bayrakçı’nın CNN TÜRK’te anket açıkladı.
Bayrakçı'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğunu paylaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
STÜDYOYA 'HÜZÜN' ÇÖKTÜ
Abdulkadir Selvi’nin “İmamoğlu’nun vaatlerini hatırlamaması, ve para sayma görüntüleri etkili oldu mu?” soruları ve stüdyodaki Ahmet Hakan, ve Melik Yiğitel’in sürekli oyunu artıran İmamoğlu’na neden oyların kaydığını sorması sosyal medyaya yansıdı.
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