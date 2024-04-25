Yayınlanma: 25.04.2024 - 11:42

Güncelleme: 25.04.2024 - 11:42

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Halk TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının konuğu oldu. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada araştırılan Bilecen'in özel hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Hakan Bilecen kimdir? Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kaç yaşında, nereli?

HAKAN BİLECEN KİMDİR?

Hakan Bilecen, 1 Ocak1987 yılında Kilis'te doğdu. İlköğretim, orta öğretim ve lise eğitimini Kilis'te tamamladı. Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünden mezun olarak 2015 yılından beri Avukatlık görevini icra etmektedir. Cemile Bilecen ile Evli ve Özay Berra ve Defne Bilecen olmak üzere 2 çocuk babasıdır.