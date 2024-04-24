Elif Andaç Çam kimdir? Bahar dizisinin Çağla'sı Elif Andaç Çam kaç yaşında, nereli?
Elif Andaç Çam, diziseverler tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Peki, Elif Andaç Çam kimdir? Bahar dizisinin Çağla'sı Elif Andaç Çam kaç yaşında, nereli?
Bahar dizisinde Çağla karakterine hayat veren Elif Andaç Çam'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Elif Andaç Çam kimdir? Bahar dizisinin Çağla'sı Elif Andaç Çam kaç yaşında, nereli?
ELİF ANDAÇ ÇAM KİMDİR?
Elif Andaç Çam, 8 Ağustos 1988 tarihinde Malatya da dünyaya geldi. Lise çağlarında İzmir’e taşındılar. İlk gençlik dönemi İzmir’de geçen başarılı oyuncu, üniversite okumak için Ankara’ya gitti.
ODTÜ Sosyoloji Bölümünden mezun olan Elif Çam, ardından İstanbul’a gelip Kadir Has Üniversitesi’nde oyunculuk masterını tamamlamıştır.
İkincikat ve Mekan Artı’da tiyatro oyunculuğu yapan Elif Andaç Çam, 2012 yılından itibaren tiyatro çalışmaları yanı sıra Zengin Kız fakir Oğlan, Savaşçı, Sofra Sırları, Bize Müsaade, Kızım, terapist, Akıncı, Ex Aşkım, Mahkum, Sipahi, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? gibi film ve dizilerde rol aldı.
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