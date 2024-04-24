Yayınlanma: 24.04.2024 - 18:58

Güncelleme: 24.04.2024 - 18:58

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Çavdar Tatarları lideri "Ulcay" rolüyle beğeni toplayan Ümit Kantarcılar'ın özel hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman'ın Ulcay'ı Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit Kantarcılar kaç yaşında, nereli?

ÜMİT KANTARCILAR KİMDİR?

Televizyon programı sunucusu, tiyatro ve dizi oyuncusu Ümit Kantarcılar, 10 Ekim 1987, Antalya doğumlu. Maltepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu. Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu’nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu’nda Midirfillik oyunuyla ödül aldı.

2005 yılında Müjdat Gezen Konservatuarına girdi. MGSM’deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başladı.

Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırdı. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yaptı.

2017’de Kanatsız Kuşlar dizisinde “Onur” karakterini, 2019’da TRT ekranlarına gelen Vuslat dizisinde Kerem Saltuk, 2021’de rol aldığı Kazara Aşk dizisinde Cihan karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

ÜMİT KANTARCILAR EVLİ Mİ?

Kantarcılar 2014 yılında meslektaşı Gamze Topuz ile dünya evine girdi.. Gamze Topuz ile evli olan Ümit Kantarcılar’ın Elis Naz Kantarcılar adında bir kızı vardır.