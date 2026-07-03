Hakan Fidan'dan Özgür Özel'e: 'Diğer devlet aktörleri ciddiye almıyor'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in İngiliz Financial Times'ta kaleme aldığı yazı üzerine konuştu.

Fidan, partisine yakın CNN Türk'te Hande Fırat'ın konuğu olduğu programda konuyla ilgili gelen soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Baktığınızda şunu görüyorsunuz: 'Ben burada zor durumdayım, gelip bana niye yardım etmiyorsunuz?' Kendi içinde birtakım açmazlar var, sıkıntılar var, çatışmalar var. NATO üyesi ülkeler, liderler, cumhurbaşkanımızla ilişkiye geçtiğinde ilişki kurdukları Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onun cumhurbaşkanı, onun bakanları. Her devlet her devletle kendi milli çıkarı üzerinden ilişki kurar ve yürütür. Bunu şöyle ifade ediyor: 'Siz aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle değil AK Parti'yle ilişki kuruyorsunuz'. Aslında çok üstünde durduğumuz bir konu değil."

"İDEOLOJİK İRONİYE DÜŞÜYOR"

Özel için "Kendi içinde ideolojik ironiye de düşüyor" diyen Fidan, "Zaman zaman Anti-NATO olmakla inanılmaz derece övünen siyasal söylemin sahibi, 'NATO'yu koruyamaz ben koruyabilirim' noktasına geliyor. Bu tezatları ben dile getirmek bile istemiyorum. Bu yukarıdan baktığınız zaman, diğer devlet aktörlerinin ciddiye aldığı bir konu değil. Uluslararası ilişkiler böyle işlemiyor, jeostratejik ilişkiler böyle işlemiyor. Bu bakış açısını değiştirmek lazım" ifadelerini kullandı.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özel, İngiliz Financial Times gazetesi için kaleme aldığı yazıda "Ülkemizin siyasi rotasını çizmek Türkiye’nin müttefiklerine düşmez" demiş ve "Türkiye’nin demokratları dışarıdan demokrasi ithal edilmesini istemiyor. Toplumları dış müdahalelerle yeniden şekillendirme girişimlerinin yarattığı yanılsamaları, öngörülemeyen sonuçları, fantezileri ve mutlak başarısızlıkları fazlasıyla gördük. Bu görev Türkiye halkına aittir. Vatandaşlarımız, baskı ve korkuya rağmen barışçıl bir şekilde değişim arzuladıklarını defalarca göstermiştir; oy kullanmış, yürümüş ve onurlarını savunmuşlardır" ifadelerini kullanmıştı.

Özel ayrıca "NATO zirvesinde Erdoğan kendisini vazgeçilmez olarak sunacaktır. Ancak hiçbir ülkenin stratejik değeri, demokrasisinin yok edilmesiyle artmaz. Türkiye’nin müttefiklerinin, Erdoğan yönetiminin kendi çıkarlarına yönelik oluşturduğu riskleri net bir şekilde görmesi gerekiyor. Kısa vadeli jeopolitik çıkarlar uğruna otoriter hükümetlere meşruiyet kazandırmak tarihi bir hatadır. Bu durum nadiren istikrar üretir; çoğunlukla, kaçınılmaz olan hesaplaşmayı daha tehlikeli hale getirir" vurgusunda bulunmuştu.