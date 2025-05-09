Hakan Fidan 'PKK Kongresini' değerlendirdi: Suikast girişimini 'ilk kez' açıkladı

Yayınlanma: 09.05.2025 - 21:27

Güncelleme: 09.05.2025 - 22:38

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK’nin fesih kongresi açıklamasını değerlendirdi.

Fidan, "Anlaşılan bir müddet daha bunu bekleme durumunda olacağız. Örgütün bu tarihi çağrıya cevabını duymak için" dedi.

"HAZIRLIKLIYIZ"

24 TV'de gündemi değerlendiren Hakan Fidan, PKK'nin kongre açıklamasına ilişkin özetle şunları söyledi:

"Fevkalade önemli bir konu, Türkiye'nin mücadelesi ortada. Örgütün bu tarihi çağrıya cevabını duymak için bekleme durumunda olacağız. Beklentimiz olumlu olması yönünde ama hazırlıklıyız.

Öcalan bütün bu şartları görüp çağrı yaptı. Silahların bırakılması tek başına yetmiyor, illegalitenin de son bulması gerekiyor.

Olumlu beklenti içindeyiz ama olmazsa hayatın sonu değil. Silahlı mücadelenin olmadığı herkesin birbirine saygı duyup, refahı ve özgürlüğü paylaştığı bir bölgeyi inşa etmeliyiz.

PKK Türkiye'de bir metrekare bile yer işgal eder durumda değil, ancak Irak'ta birçok yeri işgal altında tutuyor. Mesele Türkiye'den çıkmış, Irak-Suriye meselesi olmuştur."

SUİKAST GİRİŞİMİNİ 'İLK KEZ' AÇIKLADI

Hakan Fidan konuşmalarının devamında, daha önce zehirlendiğini ve suikast girişimine uğradığını açıkladı.

İlk kez bunu kamuoyu ile paylaştığını belirten Fidan, "Biz fiziken de suikaste maruz kaldık, zehirlendik de tedavi de gördük. Onun dışında karakter suikastine sürekli şey kalıyoruz ama bu, kavganın bir parçası. (Zehirlenme konusu) Daha önce söylemedim.

Ağır arsenik ve cıva verildim. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı. 4-5 sene oluyor" şeklinde konuştu.