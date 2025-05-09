İktidara yakın gazeteden dikkat çeken iddia: 'PKK kongresini topladı, silah bırakma kararı aldı'

Yayınlanma: 09.05.2025 - 11:30

Güncelleme: 09.05.2025 - 11:52

Terör örgütü PKK’nıi geçen hafta kongresini topladığı; silah bırakma ve örgütü feshetme kararı aldığı iddia edildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, güvenlik kaynakları, bu kararın kamuoyuyla paylaşılmasının, İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in vefatı nedeniyle ertelendiğini ve açıklamanın birkaç gün içinde yapılmasının planlandığını aktardı.

AKP KAYNAKLARI: KRİTİK EŞİK AŞILDI

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrının ardından gelişen süreçte, AKP ve devletin ilgili kurumları tarafından atılacak adımlara ilişkin hukuki hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

AKP kaynakları, “Kritik eşik aşıldı. Bundan sonra süreci nasıl yöneteceğimiz konusunda net bir yol haritamız var” değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, Öcalan’ın cezaevi koşullarında bazı değişiklikler ve esnemeler yapılacağı ancak kendisinin İmralı’dan çıkmak istemediği kaydedildi.

Parti kurmayları, “Görüşme taleplerine daha sık izin verilecek. Güvenlik nedeniyle dışarı çıkma talebi zaten yok. Devletle yaptığı görüşmelerde bunu kendisi de açıkça ifade etti” bilgisini paylaştı.

"CUMHURBAŞKANI İLE BU KONULAR KONUŞULDU..."

Sürecin oldukça hassas olduğuna dikkat çeken parti kurmayları, “Cumhurbaşkanı ile bu konular konuşuldu. Milletvekilleri, teşkilatlar, parti yönetiminden gelecek her açıklama başka bir tartışmaya yol açabilir. Bu konuda görevlendirilmiş arkadaşlar var. Cumhurbaşkanı’mız, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ, Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları çerçevesinde süreç yürütülecek. Çünkü bu süreç çok hassas. Aynı hassasiyeti DEM Parti tarafı da gösterecek” ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen kahvaltılı toplantıda milletvekilleriyle buluşmasında 'terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.

Erdoğan, bu sürecin Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte yakından takip edildiğini belirterek, “Terörsüz Türkiye, inşallah hedefe ulaşacaktır. Cumhur İttifakı olarak, birlik beraberlik içerisinde memleketimizin sorunlarını çözmeye gayret edeceğiz. Ne şehit yakınlarını ne de gazileri rencide edecek hiçbir davranış içinde olmayız. İki hafta içinde süreç netleşecek. Siz de sürece katkı verin, vatandaşa sahada süreci iyi anlatın” mesajını verdi.