MİT Başkanı Kalın, görevi Hakan Fidan'dan devraldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı olarak atanan İbrahim Kalın, törenle görevi Hakan Fidan'dan devraldı.

DHA
Yayınlanma: 06.06.2023 - 17:21
MİT Başkanı Kalın, görevi Hakan Fidan'dan devraldı
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Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevinden MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın, düzenlenen törenle Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.

MİT'ten yapılan bilgilendirmede, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nda bugün gerçekleştirilen devir teslim töreninde Sayın İbrahim Kalın, başkanlık görevini Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’dan devralmıştır" denildi.

Kalın'ın yeni görevi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır" açıklamasıyla duyurulmuştu.


Hakan Fidan İbrahim Kalın Milli İstihbarat Teşkilatı

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