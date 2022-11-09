Hakan Şükür canlı yayında konuk edildi, RTÜK harekete geçti
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FETÖ firarisi Hakan Şükür’ü canlı yayında konuk eden TV5 kanalıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla firarda olan, eski AKP milletvekili ve eski milli futbolcu Hakan Şükür'ün TV5'te yayımlanan "Düşünme Vakti" isimli programa konuk edilmesi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu harekete geçirdi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Hakan Şükür'ün canlı yayına konuk edilmesi üzerine TV5 hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
Şahin'in duyurusu şöyle:
"Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV 5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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