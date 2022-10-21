Hakan Şükür'ün "kesinlikle oy vermem" dediği İnce ve Özdağ'dan yanıt geldi

21 Ekim 2022 Cuma, 10:29

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla firarda olan, eski AKP milletvekili ve eski milli futbolcu Hakan Şükür, kendi Youtube kanalından yaptığı yayında, seçimde kesin olarak oy vermeyeceği iki partiyi açıkladı.

Ümit Özdağ'ın lideri olduğu Zafer Partisi ve Muharrem İnce'nin lideri olduğu Memleket Partisi'ne kesinlikle oy vermeyeceğini söyleyen Şükür, bunlar dışında birçok partiye oy verebileceğini söylerken "Nasıl kurulduklarını, neden kurulduklarını biliyorum. Ben o partinin içindeydim, bunlara nasıl bakıldıklarını falan. O kadar bariz ki... Toplum bu karambolü de görmüyor. Bence mevcut rejimin devamı noktasında, muhalefet yapıyor gibi gözüküp rejimin karşısındakileri bölmek için hareket eden bu insanlara değer vermeyin" dedi.

Şükür'ün bu sözlerine Ümit Özdağ'dan "Sen bu ülkeden kaçan alçak bir teröristsin. Ellerin kanlı. Zafer Partisi’nin senin oyuna ihtiyacı yok. Üstelik F. Gülen gibi yalancısın. Sen AKP’de iken Ben Ergenekon zanlısıydım. Bana nasıl baktıklarını bilirim. Sen depremde ölen eski eşinin cenazesine gitmemiş bir yaratıksın" yanıtı geldi.

Şükür, Özdağ'a, "Terörist darbeci ağababandır.. Normalde dikkate almazlar söylediklerini ama mevcut rejim ve ortaklarının talimatı İle gündemi başka yere çekme hamlesi.. Şimdi berabersiniz işte ne güzel. Daha ne istiyorsun" yanıtını verdi.

Muharrem İnce ise Şükür'e "Fetöcü bit yavrusu Hakan Şükür yine kumpas peşinde! Senin gibi Fetöcü teröristlerle Silivri Mahkemeleri'nde nasıl mücadele ettiysek bugün yine aynı mücadeleyi veririz. Boş konuşma, yalan söyleme git efendilerinin sümüklü mendilini kokla" diye seslendi.