Hakan Şükür'ü ekrana çıkaran TV5'ten açıklama: Program kaldırıldı
TV5 kanalı, FETÖ firarisi eski AKP milletvekili ve eski milli futbolcu Hakan Şükür'ün konuk edildiği programın yayından kaldırıldığını duyurdu.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla firarda olan, eski AKP milletvekili ve eski milli futbolcu Hakan Şükür'ü canlı yayında ekranlarına taşıyan TV5 kanalı, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Hakan Şükür'ün ilgili programda canlı yayına Yayın Kurulu'nun bilgisi olmadan alındığı belirtilen açıklamada, kurum içi inceleme tamamlanana kadar programın yayından kaldırıldığı kaydedildi.
Açıklamanın devamında "Ancak; TV5 Yayın Kurulu olarak Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasını, İmralı'dan gelen mektupların yayınlanmasını, çözüm sürecinde Kandil'de yapılan röportajları görmezden gelenlerin bu program üzerinden TV5'i ve camiamızı linç etme çabasını samimi, ahlaki ve vicdani bulmadığımızı da ifade ediyoruz" vurgusu yapıldı.
Şükür'ün canlı yayın konuğu olduğu program üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de inceleme başlatıldığını duyurmuştu
Video Haberler
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
- Arkeoloji kazısında 'tılsımlı amulet' bulundu
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
- ''Tarihimizde kopukluk var''
- ''Görenler fotoğraf çekiyor''
- Atatürk'ün odası bakım sonrası 10 Kasım'a hazır
- Köy köy gezip çocukları tıraş ettiler
- Arama-kurtarma ekiplerinin 8 saatlik zorlu mesaisi
En Çok Okunan Haberler
-
- Altılı masada istifa resti
- Cihan Kolivar tutuklandı
- Yüzlerce kişinin önünde cinsel ilişkiye girdiler
- Bursa'da facia!
- İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
- Süleyman Soylu'ya zehir zemberek sözler
- AKP kaybedebilir ama...
- Göğüs ağrısı şikâyetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı
- İmamoğlu'ndan 'siyasi yasak' davası açıklaması
- 'Erdoğan yetkisini kullanabilir'