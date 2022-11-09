Hakan Şükür'ü ekrana çıkaran TV5'ten açıklama: Program kaldırıldı

09 Kasım 2022 Çarşamba, 16:31

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla firarda olan, eski AKP milletvekili ve eski milli futbolcu Hakan Şükür'ü canlı yayında ekranlarına taşıyan TV5 kanalı, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Hakan Şükür'ün ilgili programda canlı yayına Yayın Kurulu'nun bilgisi olmadan alındığı belirtilen açıklamada, kurum içi inceleme tamamlanana kadar programın yayından kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında "Ancak; TV5 Yayın Kurulu olarak Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasını, İmralı'dan gelen mektupların yayınlanmasını, çözüm sürecinde Kandil'de yapılan röportajları görmezden gelenlerin bu program üzerinden TV5'i ve camiamızı linç etme çabasını samimi, ahlaki ve vicdani bulmadığımızı da ifade ediyoruz" vurgusu yapıldı.

Şükür'ün canlı yayın konuğu olduğu program üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de inceleme başlatıldığını duyurmuştu