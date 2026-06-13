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Hakim ve savcı atamalarında İmamoğlu davaları dikkat çekti: Beraat kararı veren hakimin görev yeri değişti

Hakim ve savcı atamalarında İmamoğlu davaları dikkat çekti: Beraat kararı veren hakimin görev yeri değişti

13.06.2026 09:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hakim ve savcı atamalarında İmamoğlu davaları dikkat çekti: Beraat kararı veren hakimin görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararnamesi ile toplam 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değişti. Bu kapsamda, İBB Başkanı İmamoğlu’nun AKP'li Şadi Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada “beraat” kararı veren hakim İstanbul’dan Edirne’ye gönderildi.
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK)  tarafından Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı. Kararnameyle, adli yargıda 4 bin 608, idari yargıda ise 359 olmak üzere toplam 4 bin 967 hakim ve savcının yeni görev yeri belirlendi.

Halk TV'de yer alan habere göre, bu atamalar arasında tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalarda görev alan hakimler de yer aldı.

Buna göre, İmamoğlu’nun, Tuzla’nın eski AKP'li belediye başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada ilk derece mahkemesinde “beraat” kararı veren hakim, yeni kararname ile İstanbul Anadolu Hakimliği’nden Edirne Hakimliği’ne gönderildi.

İstinaf mahkemesinin “beraat” kararını bozmasının ardından yeniden yargılama süreci başlamıştı.

Bu süreçte duruşma hakimi, cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu’nun duruşmaya “fiziken” katılma talebini kabul etmişti. İmamoğlu, Silivri’den yola çıkmış ancak 60 kilometre gittikten sonra “araç bozuldu” gerekçesiyle tekrar Silivri’ye geri gönderilmişti. Hakimin görev yeri değişikliği, bu sürecin ardından gelen HSK kararnamesiyle gerçekleşti.

'BERAAT ETMELİ' DİYEN DE LİSTEDE

Öte yandan kararnamede İmamoğlu'nun dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve şimdiki Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri sebebiyle yargılandığı davada ceza kararına "beraat etmeli" şerhi düşen hakim Mehmet Can Kozan da daha önceki iş mahkemesine atanma kararının ardından Gaziosmanpaşa'ya atandı.

Yine İmamoğlu'nun yargılandığı 'casusluk' davasının görüldüğü İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı Necati Sezer Çümen'in görev yeri de Gaziosmanpaşa olarak değiştirildi.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #beraat #Şadi Yazıcı

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