Hakkari Belediye Başkanı gözaltına alındı, Valilik yasak kararı aldı
Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınmasının ardından Hakkari Valiliği il genelinde eylem ve etkinlik yapılmasına yasak getirildiğini duyurdu.
31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) kazandığı Hakkari Belediyesi’ne gece saatlerinde polisler tarafından baskın yapıldı. Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış ise Van’da gözaltına alındı.
Akış'ın gözaltına alınmasının ardından Hakkari Valiliği'nden eylem yasağı kararı geldi. Valilik, il ve ilçelerde yapılacak bazı eylem ve etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari ili coğrafi sınırları içerisinde 03.06.2024 saat 08.00'den itibaren geçerli 12.06.2024 tarihi de dahil saat 23.59'a kadar 10 gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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