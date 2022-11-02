Hakkında fezleke düzenlenen Özdağ'dan açıklama: 'İçişleri Bakanı'nı tehdit eden parti lideri olarak tarihe geçtim'
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "tehdit" gerekçesiyle fezleke düzenledi. Özdağ yaptığı açıklamada, "Böylece Cumhuriyet tarihine ilk kez bir İçişleri Bakanı'nı tehdit eden siyasi parti lideri olarak geçtiğimin de farkındayım" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi.
Kent merkezinde esnafı ziyaret eden Özdağ, daha sonra partisinin il başkanlığına geçti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'tehdit' gerçeksiyle fezleke düzenlemesiyle ilgili konuştu.
Özdağ, "Bugün Eskişehir'e gelirken basına bir haber düştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, benim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiğime dair bir fezleke hazırlamış ve bunu da mayıs ayında attığım bir tweete dayanarak tehdit ettiğimi ifade ederek bu fezlekeyi hazırlamış. Böylece Cumhuriyet tarihine ilk kez bir İçişleri Bakanı'nı tehdit eden siyasi parti lideri olarak geçtiğimin de farkındayım" dedi.
"Doğrusu Sayın Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na buradan seslenmek istiyorum" diyen Özdağ şunları kaydetti:
"Televizyonlara çıkıp benim hayvandan aşağı olduğumu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bana hakaretten dolayı dava açmayı düşündünüz mü? Sayın başsavcı, bu dönem de gelip geçecek. Türk devleti geri gelecek. Türk devleti sınıra geri gelecek. Türk devleti Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geri gelecek. Türk devleti polise, jandarmaya geri gelecek ama unutmayın; Türk devleti Adalet Bakanlığı'na da geri gelecek. O zaman tekrar konuşacağız bu konuyu..."
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