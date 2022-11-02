Ümit Özdağ hakkında Süleyman Soylu'yu 'tehdit ettiği' gerekçesiyle fezleke
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "tehdit" gerekçesiyle fezleke düzenledi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu tehdit ettiği gerekçesiyle fezleke düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Özdağ'ın, Twitter hesabından 9 Mayıs 2022'de yaptığı paylaşıma yer verildi.
DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMA TALEBİ
Özdağ'ın paylaşımda kullandığı ifadeyle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtilen fezlekede, "27. dönem milletvekili Ümit Özdağ'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır" değerlendirmesine yer verildi.
Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
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