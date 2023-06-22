Yayınlanma: 22.06.2023 - 13:42

Güncelleme: 22.06.2023 - 13:42

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Halis Yunus Ersöz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcısı oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Halis Yunus Ersöz kimdir? Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz kaç yaşında, nereli? İşte, Halis Yunus Ersöz hakkında merak edilenler...

HALİS YUNUS ERSÖZ KİMDİR?

1968 yılında Karabük’te doğdu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunu olan Ersöz, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Mesleki kariyerine 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak başlayıp sırasıyla, 2000 yılında Dr. Araştırma Görevlisi, 2005 yılında Doçent ve 2010 yılında da Profesör oldu.

1997-1998 yıllarında Cornell Üniversitesi, Endüstri ve Çalışma İlişkileri Okulunda misafir araştırmacı olarak bulundu.

2009-2011 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ve 2011-2013 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında Müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı. 2013-2015 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı, 2015-2019 yılları arasında aynı üniversitede Rektör yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Yayımlanan 8 kitabı ve 50’nin üzerinde ulusal ve uluslar arası hakemli dergilerdeki makaleleri ile bildirileri vardır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

HALİS YUNUS ERSÖZ ÖZEL HAYATI

Halis Yunus Ersöz, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Enes Eminoğlu

Halis Yunus Ersöz

Hamza Yerlikaya

Safa Koçoğlu