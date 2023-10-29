Halk Ata'sına koşacak: Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak

Yayınlanma: 29.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.10.2023 - 03:00

Cumhuriyetimizin 100. yılı için başkent Ankara’da, gün boyu sürecek programlar düzenlenecek. İlk törenin adresi, saat 11.00’de Anıtkabir olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânının Aslanlı Yol’un başında yerini almasıyla başlayacak törende, Atatürk’ün mozolesine çelenk sunulacak. Ardından Anıtkabir, yurttaşların ziyaretine açılacak. Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda tebrikleri kabul edecek.

Anıtkabir semalarında saat 13.00’te, SOLOTÜRK gösterisi düzenlenecek. Birinci Meclis Binası’nda, saat 14.00’te, seğmenler gösterisi yapılacak. Törende, Atatürk’ün 29 Ekim 1923’teki TBMM Genel Kurul konuşması seslendirilecek. TBMM’de ise Mehteran Birliği, TSK Karma Bandosu ve Azerbaycan Askeri Bandosu konser vercek.

CSO’DAN KONSER

Saat 14.30’da, TBMM tören alanından başlanarak Ulus’ta bulunan 1. TBMM Binası’na kadar resmigeçit düzenlenecek. Devlet Tiyatroları’nın “Yüzyıllık Destan: Ateş” oyununun prömiyeri saat 20.00’de; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konseri ise saat 19.00-20.23 arasında 2. Meclis Binası önünde olacak.

Ankara’yı Türk bayraklarıyla donatan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ise 100. yıl kutlamalarını sürdürecek. Saat 18.00’de Murda, saat 20.00’de ise Candan Erçetin, Atatürk Orman Çiftliği’nde Ankaralılarla bir araya gelecek. ABB, konserler için Kızılay Zafer Çarşısı’ndan saat 14.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Işın Karaca da Elmadağ Renkli Köy’de yurttaşlarla buluşacak.

Çankaya Belediyesi’nin programı ise Çayyolu Atapark’ta sabah 10.00’daki resmi törenle başlayacak. 12.00’de Kızılay Güvenpark’ta kutlamalar sürecek. Daha sonra Atatürk Anıtı’nın açılışı yapılacak. Kuğulupark’ta yapılacak kutlamalarda bando, koro ve grup konserleri yer alacak. Kumrular Caddesi’nden Anıtkabir’e saat 18.00’de meşaleli yürüyüş düzenlenecek, Anıt Park’ta Tan Taşçı, saat 19.30’da sahneye çıkacak. Yenimahalle Belediyesi’nin meşaleli yürüyüşün ardından Özlem Özdil ve 100 Bağlama Konseri olacak.