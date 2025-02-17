Halk TV iddianamesinde çarpıcı ayrıntılar: İki belediyeye daha hazırlık yapılıyor!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 13:27

Güncelleme: 17.02.2025 - 13:37

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz'un, "Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek", "Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" ve "Yargı görevini yapanı etkileme" iddiasıyla 6 yıldan 14 yıla kadar, soruşturma kapsamında tutuklanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, sunucu Seda Selek ve sorumlu müdür Serhan Asker'in ise "Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" ve "Yargı görevini yapanı etkileme" suçlamasıyla 4 yıldan 9 yıla kadar hapisleri talep edildi. Bilirkişi isse iddianamede "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

"PROGRAM KAMUOYU BASKISI OLUŞTURMAYA YÖNELİK KONUŞMALARLA DEVAM ETTİ"

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan müştekiye ilişkin iddialarının yer aldığı 27 Ocak'taki konuşmasının, Seda Selek'in hazırlayıp sunduğu Halk TV'de yayınlanan program esnasında canlı olarak yayınlandığı ve ardından basın toplantısında belirtilen hususlara ilişkin "kamuoyu baskısı oluşturmaya yönelik müştekinin ismi de açıkça zikredilmek suretiyle" konuşmalarla programın devam ettiği ifade edildi.

"2002'DEN BERİ BİLİRKİŞİLİK YAPIYORUM"

Müşteki olarak iddianamede ifadesine yer verilen bilirkişi, 1988 yılına kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda çalıştığını, 1988 yılında istifa ederek serbest muhasebecilik yapmaya başladığını, 2002 yılında ise bilirkişilik başvurusu yaptığını ve o tarihten itibaren çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda bilirkişilik görevi yapmakta olduğunu anlattı.

"BİLİRKİŞİLİK NEDENİYLE BU GÜNE KADAR BİR SIKINTI YAŞAMADIM"

Halen devam etmekte olan bilirkişilik görevlerinin olduğunu kaydeden müşteki, ismi bilirkişi listesinde olduğu için Türkiye genelindeki birçok adliyede tarafına bilirkişilik görevlendirmesi yapıldığını, bugüne kadar yapmış olduğu bilirkişilikler nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşamadığını ancak 27 Ocak'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla bir anda çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medyada isminin yayınlandığını ve bir karalama kampanyasına maruz kaldığını ifade etti.

"HUKUKSUZ BİR İŞE İMZA ATMADIM"

İfadesinde bugüne kadar hiçbir şekilde hukuksuz bir işe imza atmadığını söyleyen müşteki bilirkişi, "Böyle bir durum olsaydı Türkiye'nin birçok adliyesinden halen bilirkişi görevlendirilmesi tarafıma yapılmazdı" dedi. İmamoğlu'nun açıklamalarını gördükten sonra bugüne kadar CHP'li belediyeler hakkındaki çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yer alan bilirkişilik dosyalarına ilişkin bir çalışma yaptığını ve diğer partilere ilişkin birçok davada da bilirkişilik yaptığını belirtti.

"İKİ BELEDİYE HAKKINDAKİ RAPORLAR HAZIRLIK AŞAMASINDA"

Bugüne kadar CHP'li belediyelere ilişkin 24 dosyanın soruşturma veya kovuşturma aşamalarında bilirkişilik yaptığını, bunların 22 tanesine ait bilirkişi raporlarının dosyaya sunulduğunu, Adalar ve Silivri Belediyeleri hakkında 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla devam eden soruşturmaya ilişkin raporların ise henüz hazırlık aşamasında olduğunu ve dosyaya sunulmadığını kaydetti.

"DÜZENLEMEKTE OLDUĞUM RAPORLARIN ETKİLENMESİ AMACIYLA"

Hakkındaki açıklamaları gördükten sonra, bu açıklamaların düzenlemekte olduğu raporların etkilenmesi amacıyla yapıldığını ve çeşitli basın yayın organlarında gazetecilerin ismini sürekli zikrederek kendisini gündeme getirdiklerini düşündüğünü ifade eden müşteki, bilirkişi, yaptığı telefon görüşmesinin rızası olmadan kayda alındığını ve yayınlandığını gördüğünü, buna ilişkin suç duyurusunda bulunarak şikayetçi olduğunu, isminin bu şekilde gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu ve bu tür açıklamalarla kamuoyu nezdinde itibarının zedelendiğini söyledi.

"RIZASI OLMADAN ALINDIĞINI BİLİYORLARDI"

İddianamenin hukuki değerlendirme bölümünde bilirkişi ile Barış Pehlivan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin Kürşad Oğuz tarafından kaydedildiği, bu görüşmenin kayıt altına alınabilmesi için Pehlivan'ın telefon görüşmesi yapıldığı esnada sesi dışarıya verdiği, sonrasında ise Kürşad Oğuz'un bu kaydı Suat Toktaş'a gönderdiği, Toktaş'ın da söz konusu ses kaydını Seda Selek'in sunduğu programda canlı yayında yayınlandığı, ses kaydının yayınlanması esnasında kaydın müştekinin rızası olmaksızın alındığının şüpheliler tarafından bilindiği, bu hususun şüphelilerin savcılıkta alınan beyanlarında da açık olarak belirtildiği anlatıldı.