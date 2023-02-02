Halkbank'tan CHP'li Özgür Karabat'a tazminat davası

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 18:25

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 18:26

CHP’li Özgür Karabat, 16 Ocak’ta AKP’li Kiler’in şirketi Kiler GYO’nun, 2015’te borçları karşılığında Halkbank’a 100 milyon dolara sattığı Sapphire Alışveriş Merkezi’ni 48 milyon dolara yeniden almasını gündeme getirdi.

Kiler GYO’nun Halk Faktoring A.Ş.’ye birikmiş 650 milyon lira borcu olduğunu aktaran Karabat, bu borcun ödenmediğini, Halkbank’ın Kiler’in borcunu devraldığını ve üzerine şirkete 735 milyon TL tutarında kredi verdiğini ifade etti.

(Özgür Karabat)

Konuyla ilgili bugün yeniden bir paylaşım yapan Karabat, hem kendisi hakkında dava açıldığını hem de sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı paylaşımlara erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Tazminat davası için verilen dilekçeyi paylaşan Karabat, “Halkbank ve AKP Milletvekili Vahit Kiler arasındaki yolsuzluğu ortaya çıkardım diye önce tweetlerime erişim engeli geldi. Şimdi de Halkbank, aleyhime 100 bin TL’lik dava açtı. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Hırsıza hırsız demeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.