‘Halkçılık Programı’ adıyla yeni yol haritası hazırlayan CHP, 1920 ruhuyla sahada olacak

Yayınlanma: 17.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.09.2024 - 07:23

İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı adıyla yaptığı olağanüstü kurultayda yeni program çalışmalarını başlatan CHP, hazırlayacağı programın adı için de Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 1920’de Meclis’e sunduğu metinden esinlenerek “Halkçılık Programı” adını verdi. Yeni program çalışmalarına ilişkin konuşan CHP kurmayları, programın adına da dikkat çekerek “artık daha sol söylemlerle sahada olacaklarını” vurguladı.

DEVLETÇİLİĞE VURGU

Partinin kuruluş ilkelerinde halkçılık ve devletçilik ilkelerinin olduğunu belirten kurmaylar “Partimizin ana ilkelerinde zaten sol, sosyal demokrat temeller var. Bunları artık daha çok sahiplenen ve anlattığımızda halkta da karşılık bulacak bir hale getirmek istiyoruz. Günümüzde iktidarın uyguladığı ekonomi politikası belli. Bunu günlük hayatta tartışırken topluma kazandırabileceğimiz bazı terimler var. Özelleştirmelerin getirdiği zararlardan söz edip kamuculuğun, devletçiliğin önemine vurgu yapabiliriz. Sağlık, eğitim gibi hizmetlerin devlet tarafından en iyi şekilde vatandaşa verilmesi gerektiğini anlatabiliriz” dedi.

‘CHP ÖZÜNE DÖNECEK’

CHP’nin bu kapsamda Emek Büroları gibi birimlerini de daha aktif hale getireceğine vurgu yapan partililer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçen hafta Kocaeli’nde katıldığı Emek Büroları Akademik Kurul Toplantısı’nı işaret etti. Bu tip toplantıların farklı illerde de yapılmasının planlandığını aktaran kurmaylar, “Parti programı çalışmalarında bu programlardan da faydalanılacak. İktidar olduğumuzda nasıl bir sosyal güvenlik sistemi, emeklilik sistemi olacak, bunları çalışacağız. Kullandığımız kavramların altını illerde yaptığımız halk buluşmaları, sanayiticaret odası ziyaretleriyle dolduracağız. Ama her şeyin başında daha özüne dönen bir CHP olacak. Bu partinin temel değerlerinde sol ve sosyal demokrasi var. Ana eksenimiz sağlıktan eğitime kamuculuk. Genel başkanımız da gittiği her yerde ‘Emekle sermaye karşı karşıya gelirse, emeğin yanındayız’ diyor. Bu kavramlar partinin temel ilkeleri ama biz yapacağımız program çalışmasıyla ekonominin bu kavramlarla tartışılmasını da sağlayacağız. Farklı bir vizyonu insanlara göstereceğiz” değerlendirmesini yaptı.

‘CUMHURİYET SAHİPSIZ DEĞİL’

Anayasanın ilk dört maddesini hedef alan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’na sosyal medyadan tepkiler çığ gibi. Geçen yıl change.org’ta başlatılan “Türkiye Cumhuriyeti’nin Evladı, Anayasana Sahip Çık!” adlı kampanya tekrar gündem oldu. Kampanya metninde “Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir. Birinci vazifemiz, bizlere emanet edilen bu güzel vatanı, Cumhuriyeti, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir” ifadeleri kullanıldı. Yapıcıoğlu’nun sözlerinden sonra kampanyaya imza verenlerin sayısı 36 bini geçti.