'Halkın bir kesimini aşağılamak'tan gözaltına alınan profesöre adli kontrol

20.12.2025 15:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Kars'ta sosyal medya paylaşımında nefret ve ayrımcılık suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülay Diken Allahverdi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Prof. Dr. Tülay Diken Allahverdi, sosyal medyada yer aldığı iddia edilen paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Prof. Dr. Allahverdi’ye ait olduğu öne sürülen ve Kürtlerle Arapları hedef aldığı iddia edilen, ayrımcı, aşağılayıcı ve nefreti körükleyici ifadelerin bulunduğu WhatsApp paylaşımları incelemeye alındı.

Soruşturma doğrultusunda, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Prof. Dr. Allahverdi hakkında; “halkın bir kesimini alenen aşağılama”, “nefret ve ayrımcılık” ile “hakaret” suçlamaları yöneltildi.

T.D.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Harakani Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Burada da işlemleri tamamlanan Allahverdi adliyeye sevk edildi.

Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen akademisyen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

