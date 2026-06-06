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Halkın tepkisinden makam aracıyla kurtulmuştu: CHP'li vekil Kadim Durmaz açıklama yaptı

Halkın tepkisinden makam aracıyla kurtulmuştu: CHP'li vekil Kadim Durmaz açıklama yaptı

6.06.2026 12:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Halkın tepkisinden makam aracıyla kurtulmuştu: CHP'li vekil Kadim Durmaz açıklama yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği ile bilinen Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, dün gerçekleştirilen mitingde büyük tepki ile karşılaştı. Durmaz'a Özgür Özel'in makam aracı kalkan oldu. Durmaz bugün konu hakkında yaptığı açıklamada Özel'e 'Grup Başkanı' olarak seslenmeye devam etti.
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Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği ile bilinen Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, dün seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Çevrecik mitingine katılmak isteyince büyük tepkiyle karşılandı. 

Seçim otobüsünden inerken vatandaşların protestosunun hedefi olan Durmaz’ı, Özgür Özel makam aracına alarak kurtardı. 4 kişilik makam aracına Durmaz ile birlikte 5 kişi bindi.

AÇIKLAMA YAPTI

Durmaz, konu hakkında bugün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 

Özel'in daveti ile programa katıldığını ifade eden Durmaz'ın Özgür Özel'den 'Grup Başkanı' ifadesi ile bahsetmesi dikkat çekti.

Kadim Dumraz'ın açıklaması şu şekilde:

"Değerli Tokatlı Hemşehrilerim;Kıymetli Partililerimiz;

5 Haziran tarihinde partimizin Reşadiye ilçemize bağlı Çevrecik beldesinde gerçekleştirdiği miting kapsamında basına ve sosyal medyaya yansıyan bazı haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Mitinge kısa bir süre kala Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanımız Sayın Özgür Özel tarafından telefonla aranarak programa davet edildim. Bu davet üzerine Çevrecik’e hareket ettim ve miting alanına programın son bölümünde, yaklaşık son 15 dakika kala ulaştım.

Miting alanına girişimde, münferit birkaç kişi dışında, yıllardır birlikte mücadele ettiğimiz, iyi günde de zor günlerde de omuz omuza yürüdüğümüz kıymetli hemşehrilerim ve partililerimizle selamlaşarak miting otobüsüne geçtim. Programın ardından ise ilimizin gündemine ilişkin değerlendirmelerimi, 4 beldemizde yapılacak ara seçim sürecine dair gözlem ve tespitlerimi doğrudan Sayın Grup Başkanımıza aktarmak amacıyla kendisinin bulunduğu araca geçerek yaklaşık 20 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdik. 

Bu çerçevede, bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarında yansıtıldığı şekilde bir olay akışının yaşanmadığını, kamuoyunda algı oluşturma amacı taşıdığı anlaşılan,  “araca sığındı, kurtarıldı” gibi ifadelerin gerçek dışı olduğunu, Sayın Grup Başkanımız ile aracında gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tamamen olağan bir siyasi değerlendirmeden ibaret olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarım. Demokratik toplumlarda eleştiri, farklı görüş ve değerlendirmeler elbette doğaldır. Ancak kamuoyunun eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgiler üzerinden yönlendirilmesi ne siyasi etikle ne de demokratik sorumluluk anlayışıyla bağdaşmaktadır.

Bizler için esas olan kişisel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi’nin birlik ve bütünlüğü ile ülkemizin geleceğine yönelik mücadelesidir. Aslolan Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi’dir."

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel #tokat

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