Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bengü Türk, Özgür Özel'i hedef aldığı paylaşımı sildi

Bengü Türk, Özgür Özel'i hedef aldığı paylaşımı sildi

6.06.2026 12:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bengü Türk, Özgür Özel'i hedef aldığı paylaşımı sildi

MHP'ye yakın yayın organı Bengü Türk, "Özgür Özel yine bildiğiniz gibi" ifadeleri ile paylaştığı X gönderisini sildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Haziran'da Koç Holding'in 100. yıl töreninde bir araya geldi.

İki isim törende birbirleriyle el sıkıştı. Görüntüler kısa sürede kamuoyunda gündem olurken Bengü Türk'ten tepki çeken bir paylaşım geldi.

PAYLAŞIMI SİLDİLER

Özel ile Bahçeli'nin el sıkışma görüntüleri, "Özgür Özel yine bildiğiniz gibi" başlığı ile paylaşıldı.

MHP'ye yakın yayın organı Bengü Türk'ün daha sonra ise paylaşımı sildiği görüldü.

Image

İlgili Konular: #Özgür Özel #MHP #Bahçeli

İlgili Haberler

Bahçeli’nin bakışı neden değişti?
Bahçeli’nin bakışı neden değişti? MHP lideri Devlet Bahçeli, bayramın birinci günü Türkgün’de danışmanı Yıldıray Çiçek’e konuştu.
Bakan Gürlek ve Çiftçi'nin Bahçeli'ye ziyaretinde dikkat çeken iddia: 'Kod yasa taslağı' mı sunuldu?
Bakan Gürlek ve Çiftçi'nin Bahçeli'ye ziyaretinde dikkat çeken iddia: 'Kod yasa taslağı' mı sunuldu? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaretine ilişkin kulislere bir iddia yansıdı. Bakan Gürlek ve Çiftçi'nin 'süreç' kapsamında hazırlanan "kod yasa taslağını" Bahçeli'ye sunduğu öne sürüldü.
Yaptığı açıklamayla hedef almıştı... Bahçeli ile Özel’in 'samimi' anları
Yaptığı açıklamayla hedef almıştı... Bahçeli ile Özel’in 'samimi' anları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Koç Holding'in 100. yıl töreninde bir araya geldi. Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, CHP lideri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef almıştı.