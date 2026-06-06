Bengü Türk, Özgür Özel'i hedef aldığı paylaşımı sildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Haziran'da Koç Holding'in 100. yıl töreninde bir araya geldi.

İki isim törende birbirleriyle el sıkıştı. Görüntüler kısa sürede kamuoyunda gündem olurken Bengü Türk'ten tepki çeken bir paylaşım geldi.

Bahçeli ve Özel, Koç Holding'in resepsiyonunda bir araya geldihttps://t.co/pfoCC0fGOp pic.twitter.com/brJwLBH3aN — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) June 4, 2026

PAYLAŞIMI SİLDİLER

Özel ile Bahçeli'nin el sıkışma görüntüleri, "Özgür Özel yine bildiğiniz gibi" başlığı ile paylaşıldı.

MHP'ye yakın yayın organı Bengü Türk'ün daha sonra ise paylaşımı sildiği görüldü.