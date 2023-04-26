Hamza Dağ: AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık ara seçilecek

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri açık ara ile kazanacağını iddia etti. Dağ, muhalefetin önde olduğununu gösteren anket şirketlerini de "masabaşı bile demiyorum, merdiven altı şirketler" diyerek hedef aldı.

DHA
Yayınlanma: 26.04.2023 - 17:30
Hamza Dağ: AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık ara seçilecek
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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Manisa'da, ziyaret ettiği partisinin İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, İl Başkanı Salih Hızlı da katıldı.

ANKET ŞİRKETLERİNİ HEDEF ALDI

Hamza Dağ, konuşmasında, 2023 seçimlerinin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden biri olduğunu söyledi. AKP'nin seçimlerde açık ara ile birinci olacağını ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açık ara ile seçileceğini ileri süren Dağ, anketlerle ilgili soruyu yanıtlarken şunları söyledi:

"Anketlerin tamamı nerede olursa olsun, üzerinde oynanan süreçlerdir. Net söylüyorum, AK Parti açık ara birinci, seçim yaklaştıkça farkı açıyoruz. Cumhurbaşkanımız da birinci, inşallah ilk turda bitecek şekilde bir yola doğru gidiyoruz. Anket dediğiniz iş de bir strateji ortaya koyacak, parti içinde değerlendirilecek noktalardır. Muhalefetin anket şirketi olarak yayınlayıp sürekli televizyonlarında yayınlandıklarına bakacak olursanız masabaşı bile demiyorum, merdiven altı şirketlerdir. Biz onları gayet iyi biliyoruz. İsimlerini de iyi bilirim. Onların önceki seçimler öncesinde yaptığı anketleri de biliyoruz. AK Parti açık ara birincidir, Tayyip Erdoğan açık ara birincidir" dedi.


Hamza Dağ 2023 seçimleri erken seçim 14 Mayıs

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