14 LGBTİ+ derneğinden iktidar ve muhalefete tepki: 'Kimseyi geride bırakmadan yürümeye devam edeceğiz'

Yayınlanma: 12.05.2023 - 14:02

Güncelleme: 12.05.2023 - 14:02

14 LGBTİ+ derneği, Cumhur İttifakı’nın LGBTİ+ düşmanı seçim kampanyası ve Millet İttifakı’nın bu kampanyaya verdiği cevaba tepkilerini dile getiren ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada LGBTİ+ karşıtı ayrımcı dil, nefret ve ötekileştirme kampanyaları ve siyasilerin “utandırıcı” imalarına konu edildiği konuşmalara dikkat .çekildi.



Açıklamanın tam metni şöyle:

"Seçimlere az bir zaman kala, çeşitli partilerin miting kürsülerinden taşan bu ayrımcı dil artık kulaklarımızı daha çok tırmalıyor. Bizler, olası bir iktidar değişikliğinde geriye 'miras' bırakılacak olan bu sözde 'iletişim biçiminin' sahiplenilmemesi için çalışmaktayız.



LGBTİ+’ları damgalamanın, ayrıştırmanın, hedef göstermenin kullanışlı bir seçim stratejisine dönüşmesini kaygı ve öfkeyle izlemekteyiz. Kimi zaman fısıltılarda, kimi zaman âdeta yiyip yutan miting çığlıklarında açığa çıkan ve bizlerin içinde yer aldığı uydurma hikâyelerin, asılsız iddiaların alet edildiği nefret kampanyaları ve ötekileştirme siyaseti hız kesmeden devam etse de yeni değil, biliyoruz. Nitekim 40 yılı aşkın süredir hakları için direnmeye, mücadele etmeye devam eden LGBTİ+’lar olarak iktidarın 2015’ten beri artarak devam eden nefret diliyle ve politikalarıyla baş etmeye çalışırken; bir yandan da Türkiye’nin yeni yüzyılının olası aktörlerinin LGBTİ+ karşıtı ve gerçeklikle bağı olmayan söylemlerini dinliyoruz.



Bu yüzden ekranlar ve kürsülerde bükülmeye çalışılan hakikati, LGBTİ+ karşıtı söylemlerin hayatlarımıza nasıl sirayet edebileceğini ve eylemlerimize nasıl yön verebileceğini tekrar hatırlatmak istiyoruz. LGBTİ+ haklarını Türkiye’nin yeni yüzyılında savunmak ve mücadelemize ortak olmak isteyen bütün siyaset aktörlerine öneri ve taleplerimizi sıralıyoruz:

* Bir kişinin cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi veya karakteristiği yani kısaca LGBTİ+ olarak kendini tanımlaması onun hakkında bize bu bilgi dışında başka herhangi bir bilgi vermez. Kişiler, LGBTİ+ olmakla birlikte çok çeşitli siyasal ve sosyal kimliklere sahip olabilirler.

* LGBTİ+ olan bir kimse, siyasi kimliği sebebiyle ayrımcılığa maruz kalmadan istediği faaliyette bulunmakta özgürdür. LGBTİ+’ların kimseye herhangi bir siyasi kimliği benimseme borcu yoktur.

* Kişilerin siyasi kimlikleri, görevleri, pozisyonları sebebiyle eleştirilmesinin yanında, LGBTİ+ olmaları üzerinden utandırıcı imaların özellikle kamu görevlisi de olan siyasiler tarafından kullanılması bir ayrımcılık pratiğidir.

* Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10.maddesi gereğince kimse cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği sebebiyle ayrımcılığa maruz bırakılamaz ve kanun önünde eşittir. LGBTİ+’ların siyasilerin “utandırıcı” imalarına konu edildiği her konuşma, bizi toplum içerisinde hem hedef göstermekte hem de varoluşumuzu kriminalize etme haline hizmet etmektedir.

Bizler siyasi partilerin seçim kampanyalarına nefret odağı olarak araç haline getirilmeyi kabul etmiyoruz. Kürsülerini, “Kim daha cis-heteroseksüel?” yarışı için kullanan siyasi temsilcileri kabul etmiyoruz. Cumhur ittifakının LGBTİ+ karşıtı söylemlerine, ittifakın içerisindeki siyasetçilerin LGBTİ+ olduğu imasıyla karşılık verilmesini kabul etmiyoruz. Derdinizin Cumhur İttifakının ikiyüzlü ahlakını ifşa etmek değil; size yöneltilen “LGBT’ci” etiketinden kurtulmak, herkese ne kadar cis-heteroseksüel olduğunuzu kanıtlamak ve LGBTİ+ karşıtı kesimlerin zihnindeki imajınızı tazelemek olduğunu görüyoruz. LGBTİ+ olmayı bir utanç kaynağı olarak gören bu zihniyetin, ne Türkiye’nin ikinci yüzyılını inşa etmeye ne de Türkiye’yi demokratikleştirmeye kadir olacağını düşünüyoruz.

14 Mayıs seçimleri herkes için olduğu kadar LGBTİ+’lar için de büyük anlam ve öneme sahip durumdadır. Bu süreçte miting meydanlarında siyasilerin birbirlerinin ikiyüzlülüğünü öne sürmek için bizleri kullanmak gibi bir lüksü bulunmamaktadır. Türkiye’nin ikinci yüzyılına doğru LGBTİ+’lar da dahil olmak üzere #KimseyiGerideBırakmadan yürümeye ve eşit yurttaşlık haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Velev ki ibneyiz, alışın her yerdeyiz!''

İmzacı kurumlar