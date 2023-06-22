Yayınlanma: 22.06.2023 - 13:46

Güncelleme: 22.06.2023 - 13:46

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcısı oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Hamza Yerlikaya kimdir? Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya kaç yaşında, nereli? İşte, Hamza Yerlikaya hakkında merak edilenler...

HAMZA YERLİKAYA KİMDİR?

Aslen Sivaslı olan Hamza Yerlikaya, 3 Haziran 1976'da İstanbul Kadıköy'de doğdu.

17 yaşında büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olarak dönemin Dünya Güreş Federasyonu (FILA) tarafından ‘Asrın Güreşçisi’ unvanına layık görülen Hamza Yerlikaya, sporculuk kariyerinde büyükler kategorisinde 2 Olimpiyat, 3 Dünya ve 8 Avrupa şampiyonluğu kazandı.

1996 yılında Atlanta Olimpiyat Oyunları’nda elde ettiği altın madalyanın ardından 1997 yılında kendisine ‘Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası’ verilen Yerlikaya, 2007 yılında spor hayatını noktaladı.

Ardından siyasete atılan ve 2007 genel seçimlerinde AK Parti 23. Dönem Sivas Milletvekili seçilen Yerlikaya, bu süre zarfı boyunca Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Üyeliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliği, TBMM Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Komisyon üyeliği görevlerini de yürüttü.

Milletvekilliğinin ardından 2012 yılında Güreş Federasyonu Başkanı seçilen Yerlikaya, 3 yıllık başkanlık süresinin akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görevine başladı.

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanan Yerlikaya’nın "belgede sahtecilik" suçundan yargılandığı davada mahkeme kararıyla diplomasının sahte olduğu tescillendi. Yerlikaya daha sonra Vakıfbank yönetiminden çıkarıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Enes Eminoğlu

Halis Yunus Ersöz

Hamza Yerlikaya

Safa Koçoğlu