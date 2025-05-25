Hamzaçebi güven tazeledi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı Büro-İş Sendikası 'İlelebet Cumhuriyet' temasıyla yedinci olağan genel kurulunu düzenledi. Bugün, genel kurulun ikinci gününde 7 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) için seçim yapıldı. Çıkan sonuca göre mevcut genel başkan Alay Hamzaçebi 162 delegenin oy kullandığı seçimde 133 oyla listede en üst sırada yer aldı. Hamzaçebi'yi 131 oyla Şehabettin Aşlar, 129 oyla Binali Keskin, 124 oyla Ali Taştan, 121 oyla Dursun Pekmez, 119 oyla Serhat Aktan ve 87 oyla Soner Sönmez takip etti. Denetleme kurulu üyeleri ise Şenol İçme, Mualla Aydın ve Ömer Sezgin'den oluştu. Disiplin kurulu üyeleri de şu isimlerden oluştu: Hüseyin Kolaç, Vural Eser, Bahri Zorlu.