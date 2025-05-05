Büro emekçileri ve emekliler: 'Turpun büyüğü, TÜİK eliyle açlığa mahkum edilmemizdir'

Yayınlanma: 05.05.2025 - 16:02

Güncelleme: 05.05.2025 - 17:06

600 bin kamu çalışanını ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne ilişkin süreç devam ederken TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in masaya koyduğu “2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemler için yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı” teklifine tepki gösteren Büro Emekçileri Sendikası, nisan ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından TÜİK’in ülke genelindeki 26 bölge müdürlüğü önünde eylem yaptı.

"TÜİK ELİYLE SOYULUYORUZ"

İstanbul eylemi için Beşiktaş’taki TÜİK önünde bir araya gelen büro emekçileri ve Tüm Emeklilerin Sendikası, “İktidarın yandaş sendikayla birlikte ortaoyununa çevirdiği toplu iş sözleşmesi yoluyla yoksullaştırılmamız yetmiyormuş gibi aparatı haline getirdiği TÜİK eliyle de soyuluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Turpun büyüğü, TÜİK eliyle açlığa mahkum edilmemizdir" yazılı pankartın önünde açıklamayı okuyan Büro Emekçileri Sendikası İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Zeynep Kışlak Yıldırım, “İktidarın yargı dahil bütün kurumları kendi ihtiyaçları doğrultusunda dizayn etmesi bizi geleceksizleştiriyor” dedi.

“KAYIKÇI KAVGASI YAPAN YANDAŞ SENDİKALARLA UĞRAŞIYORUZ”

Yıldırım, emekçilerin tek sorununun iktidarın yoksullaştırma politikaları olmadığını vurgulayarak TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’e yönelik “Kayıkçı kavgası yapan yandaş ve iş birlikçi sendikaların iki yüzlülüğüyle de uğraşıyoruz. Bir gün önce yetkililere dönüp dönüp teşekkür edenler, aynı takımda top koşturanlar işyerlerimizde birbirlerinden yetki almak için üyelerimize, emekçilere mobbing uygulayanlar, iktidar mensupları karşısında sus pus olmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, TÜİK’in yargı kararına karşın enflasyon sepetinde yer alan ürün fiyatlarını saklamasına ilişkin “Bizi yoksullaştırmak isteyen iktidarla görevini kötüye kullanarak iş birliği yapan TÜİK hakkında suç duyurularına devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’e konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası İstanbul Şubeler Sözcüsü Mustafa Durna, “İktidarı uyarıyoruz” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Açlık sınırında yaşayan yaşlı insanların ucuz ekmek kuyruğuna girmesinin hesabını sizden soracağız, dedik ve yerel seçimlerde yönetimleri değiştirmeyi başardık. İnsanca yaşamak istiyoruz. Biz bu ülkeyi yaratanlarız, bizi yok sayamazsınız. Şu anda emekliler lokantaların önünden yemek kokusu duymak için geçiyorlar. Bunun hesabını tarih geldiğinde sandıkta soracağız.”