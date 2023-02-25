Hani tarikatların elinde depremzede çocuk yoktu?

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 04:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçen hafta depremzede ve refakatsiz çocukların tarikat yurtlarına yerleştirildiği iddialarını yalanlamıştı. Yanık, “Devlet ve kamu olarak refakatsiz çocuğu derneğe, vakfa, herhangi bir yere teslim etmemiz, denetimi kişi ya da kuruluşa vermemiz söz konusu değil” demişti.

Ancak Deutsche Welle’den Alican Uludağ’ın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremde babalarını yitiren ve Gaziantep’ten Sakarya’ya getirilen dokuz yetim çocuğun Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olan ancak işletmesi İsmailağa cemaatine yakın Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı’nca yürütülen Mekke Mescidi-Hanife Akın Kuran Kursu’na yatılı olarak verildiği ortaya çıktı. Olay büyük tepki çekti.

"HÜKÜMET TEDBİR ALMADI"

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan avukat Selin Nakıpoğlu, “Depremin ilk gününden itibaren çocuklara dair kaygılarımızı her geçen gün büyüten bir tablo ile karşı karşıyayız. Afet zamanlarında, güvenlik sorunlarıyla birlikte çocuklar için kaçırılma ve istismara uğrama risklerinin gayet iyi bilinmesine rağmen hükümet tarafınan hiçbir tedbir alınmadığı, planlama yapılmadığı için çocuklar kayıp” dedi.

(Selin Nakıpoğlu)



Nakıpoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Enkazdan kurtarıldığı bilinen ama sonrasında nerede olduğu bilinmeyen çok çocuk var. Depremzede çocukların devletin bilgisi ve takibi dahilinde yıllardır uzmanlık geliştirmiş çocuk hak örgütlerinin yerine çeşitli cemaatlerin ‘koruması’ altında verildiğini öğreniyoruz. Ensar Vakfı’nda yaşatılan cinsel suçlar ve Hiranur Vakfı’ndaki çocuk istismarını düşününce kaygılarımızda ne kadar haklı olduğumuz ortada. Çocuklar devlet koruması altında, güvende olmalıdır. Tarikatlarda, cemaatlerde çocukların ne işi var? Devlet hiçbir koşulda çocukları koruma yükümlülüğünü hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişiye devredemez. Devlet ülkedeki bütün çocukların güvenliğinden sorumludur. Kamuoyuna açıklama yapılması gerekiyor. 13.5 milyon kişinin maruz kaldığı afette kaç çocuk kayboldu? Çocuklar nerede?”

SUÇ DUYURUSU YAPTILAR

Öte yandan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, dokuz çocuğun Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı’na yatılı olarak verildiği iddiasının soruşturulması için suç duyurusunda bulundu. Dernek, “Çocuklara sahip çıkmak görevimiz” açıklaması yaptı.