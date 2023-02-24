Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Depremzede çocuklar cemaatlere verildi' iddialarını yalanladı

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 19:36

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 20:01

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "Depremzede çocukların bir cemaat tarafından işletilen Kuran kursuna verildiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kur'an kursunun resmi kayıtlarında mevcut öğrenci sayısının 45 olduğu, kursta hazır 36 çocuğumuzun bulunduğu, kursta hazır bulunan çocuklarımızın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile resmi kayıtların eşleştiği, Kur'an kursunda bulunmayan 9 çocuğumuzun ise örgün eğitim kapsamında okullarında oldukları ekiplerimizce tespit edilmiştir. Haberde iddia edildiği gibi depremzede çocukların Kur'an kursuna ya da herhangi bir cemaate verildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."