Hapsi istenen Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki: 'Padişah olamayacaksın'

Hakkında hakaret iddiasıyla açılan davada 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen Kemal Kılıçdaroğlu gazetemizin haberini alıntılayarak Erdoğan'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Ortadoğu ülkesi olmayacak, sen de padişah olamayacaksın" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 22:02
Hapsi istenen Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki: 'Padişah olamayacaksın'
Abone Ol google-news

Eski Bakan Erdoğan Bayraktar’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu gazetemizde yer alan Fahrettin Öztürk imzalı haberi alıntılayarak sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu ayrıca Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu hakkında verilen karara da sert tepki gösterdi.

"PADİŞAH OLAMAYACAKSIN"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşım şu ifadeler yer aldı:

"Yoksulluğun, savaşların, zindanların ve otokrasilerin beşiğidir ortadoğu coğrafyası…

Gazetecilerin ve muhalif düşüncenin hapislerle cezalandırıldığı, diktatörlerin ve aile fertlerinin saraylarda şatafat içinde yaşarken, halkının yoksulluk ve korku içine hapsolduğu çaresizliğin adresidir.

Bu yüzdendir ki; Türkiye Cumhuriyeti ortadoğu ülkesi olmayacak!

Senin partin de Baas Partisi olmayacak!

Sen de çok istediğin rejimi getiremeyecek, padişah olamayacaksın!!

Gazeteci Barış Terkoğlu'na da 2 yıl hapis cezası verilmiş. Sevgili Barış sakın üzme kendini, senin koca yüreğin onların saltanatlarından ve zindanlarından büyüktür iki gözüm."


İlgili Haberler

Erdoğan ile görüşmenin ardından: Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi

Erdoğan ile görüşmenin ardından: Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi
Erdoğan Bayraktar'a hakaret davasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun hapsi istendi

Erdoğan Bayraktar'a hakaret davasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun hapsi istendi
Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs ve Taksim mesajı: 'Partimizle beraber omuz omuza...'

Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs ve Taksim mesajı: 'Partimizle beraber omuz omuza...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan ile görüşmenin ardından: Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi

Erdoğan ile görüşmenin ardından: Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi
SOL Parti’den ‘1 Mayıs’ tepkisi: Binlerce emekçiye sırtını dönüp alanı terk edenler…

SOL Parti’den ‘1 Mayıs’ tepkisi: Binlerce emekçiye sırtını dönüp alanı terk edenler…
DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti: 'Öyle bir şiddet uygulanıyor ki...'

DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti: 'Öyle bir şiddet uygulanıyor ki...'
İzzet Yıldızhan’ın sürpriz paylaşımı: 23 yıllık eşiyle ilk kez görüntülendi

İzzet Yıldızhan’ın sürpriz paylaşımı: 23 yıllık eşiyle ilk kez görüntülendi
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam, otogaza indirim! 2 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam, otogaza indirim! 2 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
ABD’de ölen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak: Otopsi yapılacak

ABD’de ölen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak: Otopsi yapılacak
Bankada parası olanlar dikkat! Mevduatta gelir vergisi oranında değişiklik

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduatta gelir vergisi oranında değişiklik
Fatih Terim’den açıklamalar: Panathinaikos başkanı ile yaptığı görüşme!

Fatih Terim’den açıklamalar: Panathinaikos başkanı ile yaptığı görüşme!