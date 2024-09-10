Harbiye'de kılıçla yeminin ardından çarpıcı iddia: Bakan Yaşar Güler 'affını' mı isteyecek?

Yayınlanma: 10.09.2024 - 11:23

Güncelleme: 10.09.2024 - 11:53

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, mezun olan teğmenlerden bazıları, kılıçlarını havaya kaldırarak hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demişti.

Töreninin görüntülerinin ardından iktidara yakın çevreler tarafından "darbecilik"le itham edilen teğmenler, olaydan yaklaşık 8 gün sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemine girmişti. "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?" diyen Erdoğan, yeni mezun teğmenler için "Bunları temizleyeceğiz" diyerek 'tasfiye' sinyali vermişti.

Yaşanan bu süreçte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in hiçbir açıklama ve yorumda bulunmaması ise dikkat çekti. T24 yazarı Tolga Şardan, konuyu köşesine taşıdığı bugünkü yazısında, Güler'in randevularını iptal ettiği ve görevden affını isteyeceği iddialarının dolaştığını öne sürdü.

Şardan'ın yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Gelişmeyle ilgili hemen herkes konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta, önde gelen siyasiler, emekli subaylar, yemin töreni ile farklı görüşler ortaya koydu.

Fakat bir kişi konuşmadı. Hiç fikir beyan etmedi: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler.

İkinci bir isim daha sorarsanız ona da "Eski Genelkurmay Başkanı / Milli Savunma Bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar" derim.

Eski KHO Komutanı Yaralı, Akar'ın tercihiydi. Şimdiki KHO Komutanı Güldağı ise, Güler ile mevcut Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın kadrosundan.

Sürecin muhataplarından hiçbir açıklama gelmemesi, bu kadar gürültüye rağmen gösterdikleri sessizlik hayra alamet değil.

Ayrıca, yaşananlardan sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in o günden bu yana randevularını iptal ettiği, zorunlu olmadıkça pek kimseyle görüşmediği Ankara'da konuşulanlardan.

Hatta öyle ki; Güler'in görevden affını isteyeceği gibi iddialı bir bilgi de seslendiriliyor, hafta sonundan itibaren.

Burası, Ankara. Başka bir yere benzemez!"