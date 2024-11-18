Harbiyeliler hedefte! İki teğmene daha tebligat gitti

Yayınlanma: 18.11.2024 - 14:39

Güncelleme: 18.11.2024 - 15:12

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenler, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atmaları ve protokolde resmi yemini okuyup alandan ayrılmalarının ardından kılıçlarını çatarak geleneksel yemini okumaları üzerine iktidarın hedefi haline gelmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" açıklamalarını yapmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, kılıçlı yemin töreninin ardından başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu’nun dışında Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş’a da "TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi.