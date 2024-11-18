Cüneyt Özdemir'den teğmen Ebru Eroğlu'na iş teklifi

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan Teğmen Ebru Eroğlu, bu yemin sonrası ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Sosyal medyadan gelen destek mesajlarının ardından bir destek de gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi.

Cüneyt Özdemir'den teğmen Ebru Eroğlu'na iş teklifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2024 - 09:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde bir grup teğmen, kılıçlarıyla yemin ettiği törende "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan atmıştı.

Kılıçlı yemin töreninin ardından teğmenlere yönelik soruşturma başlatıldı.

TEĞMENLERE İHRAÇ TALEBİ

Soruşturma kapsamında alay kıdemlisi Teğmen İ.,’nin ardından dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu'nun da ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği açıklandı.

Tebliği Polatlı Topçu Okulu’nda eğitimdeyken alan Teğmen Ebru Eroğlu ile birlikte ihracı istenen teğmen sayısı ikiye yükseldi.

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN 'İŞ TEKLİFİ'

Teğmen Eroğlu için gazeteci Cüneyt Özdemir'den destek içeren bir tweet ve bir de davet geldi.

Özdemir, Teğmen Ebru'ya ekiplerine katılması için davette bulunurken konuyla ilgili bir de eleştiride bulundu.

"Gerçeklikten kopmuşlar" diyen Özdemir duygularını bu şekilde dile getirdi:


Etiketler: #Cüneyt özdemir

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