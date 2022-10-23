Harran Üniversitesi’ndeki Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına şaibe mi karıştı?

23 Ekim 2022 Pazar, 10:26

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, 24 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen Harran Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavına şaibe karıştığı ve hatalı soru olduğu iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Tanal, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sundu. CHP’li Tanal, hazırladığı önerge metninde, sınav sorularının kapalı ve mühürlü bir şekilde olması gerekirken, çuvalda mühürsüz bir şekilde getirildiğinin öne sürüldüğünü aktardı.

Tanal, önerge metninin devamında, “Ayrıca Harran Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı bünyesindeki personellerin girdiği sınavda, sınav gözetmenlerinin Personel Daire Başkanlığı çalışanlarından seçildiği ileri sürülmekte, bu durumun da akıllarda soru işareti oluşturduğu değerlendirilmesi yapılmaktadır. Diğer yandan söz konusu yazılı sınavda çıkan 8, 25, 26, 34 ve 35 numaralı soruların hatalı olduğu iddia edilmektedir” ifadelerine yer verdi.

CEVAP BEKLEYEN SINAV SORULARI

CHP’li vekil Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti: