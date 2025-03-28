AKP'den ihraç edilmişti... Eski vekilden RTÜK'ün 'ekran karartma' kararına sert tepki!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 10:54

Güncelleme: 28.03.2025 - 11:29

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyon nedneiyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için AKP’den ihraç edilen Hüseyin Kocabıyık, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) muhalif kanallara verdiği cezalara da tepki gösterdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i ağır sözlerle eleştiren Kocabıyık, "Ebubekir sana sesleniyorum: Sizde hiç mi akıl yok? Sana kim talimat veriyorsa hâlâ yanıldığını ve yanlış yaptığını göremiyor mu?" dedi.

"BU ADAM BU ÜLKEYE EN BÜYÜK ZARARI VEREN..."

Bir süredir Ebubekir Şahin’i izlediğini belirten Kocabıyık, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"RTÜK başkanı Ebubekir’i ciddiye alır severdim. Ama uzunca bir süredir izliyorum ve artık kesin bir kanaatim var: Bu adam bu ülkeye en büyük zararı veren, şuursuz, fikirsiz; demokrasi nedir bilmeyen, hukuk devleti düzeninden haberi olmayan bir militandır.

RTÜK gibi, yayın özgürlüğünü düzenleyici bir kurumu, halkın haber alma hakkını gasp eden bir otoriter yönetim aygıtı haline getirmiştir. Son eylemi muhalif kanalları karartmak olmuştur. Böyle bir yanlışı askeri darbe dönemlerinde bile görmedik. Üstelik bu cehaletin neden olduğu veya olacağı gelişmeleri hiç düşünmüyor bu arkadaş.

"SİZDE HİÇ Mİ AKIL YOK?"

AK Parti'ye 'yasakçı parti' damgasını şimdiden vurmuştur. Halkı kışkırtacak ve mitingler daha kalabalık olacaktır. Üstelik hiçbir ak partili 'Arkadaş bu iş yanlış, bu partiye zarar verir' diyemiyor. Tv’lerde mitingleri 1 milyon kişi izlerken şimdi internetten 10 milyon kişi izleyecek. Ebubekir sana sesleniyorum: Sizde hiç mi akıl yok? Sana kim talimat veriyorsa hâlâ yanıldığını ve yanlış yaptığını göremiyor mu?. Tv’leri karartıyorsun, peki Ümit Özdağ’ın açlık grevini nasıl önleyeceksin? O kalabalıkları nasıl eriteceksin? Yasakla mı? Siz nerelerde yetiştiniz böyle, kim yetiştirdi sizi? Türkiye’ye zarar veren etki ajanı gibi çalışmak neyin nesi? Algoritmalar çağında bu nasıl bir kafa?

"YAPTIĞIN DOĞRUYSA ÇIK BAKALIM KALABALIĞIN ÖNÜNE"

Ben o RTÜK’ün kuruluşunda payı olan birisiyim. Yaptığın hukuksuzluğu ve halk düşmanlığını hayretle izliyorum. Zahit Akman Bey’de başkanlık yaptı RTÜK’te. Senin yaptığın partizanlığın hiçbirini yapmadı. O senden daha muhafazakar bir adamdı ama medeni, hak bilir, adil ve dürüst biriydi. Şimdi duydum, akşam kalabalıklar RTÜK’e gelecekmiş. Hadi bakalım, yaptığın doğruysa çık kalabalığın önüne, kararını savun!"