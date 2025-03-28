Yardım kolilerine AKP'li vekil Seyithan İzsiz'in ismi yazıldı

İstanbul Esenyurt’ta okullarda dağıtılan ramazan kolilerine AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz’in ismi yazıldı. Bazı öğretmenlerin kolilerdeki yazının sökülerek dağıtılması gerektiği söylenmesine rağmen koliler, okul müdür ve müdür yardımcıları tarafından dağıtıldı.

Yardım kolilerine AKP'li vekil Seyithan İzsiz'in ismi yazıldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 19:39

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde okullarda dağıtılan ramazan kolilerine AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz’in ismi yazıldı.

Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda maddi durumu yetersiz öğrencilere ramazan kolisi dağıtılacağını duyurdu.

Okul yöneticilerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere haber verilmesi istendi.

Fakat gelen kolilerde AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz’in isminin yer aldığı görüldü.

BAZI ÖĞRETMENLER İTİRAZ ETTİ

Bazı öğretmenlerin kolilerdeki yazının sökülerek dağıtılması gerektiği söylenmesine rağmen okul müdür ve müdür yardımcıları tarafından koliler dağıtıldı.


Etiketler: #Esenyurt #öğrenci #Ramazan kolisi

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