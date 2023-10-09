Yayınlanma: 09.10.2023 - 17:15

Güncelleme: 09.10.2023 - 17:15

İYİ Parti'nin bir önceki dönem Antalya milletvekili Hasan Subaşı partisinden istifa ettiğini duyurdu. Peki, Hasan Subaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasan Subaşı neden istifa etti?

HASAN SUBAŞI KİMDİR?

Hasan Subaşı 16 Şubat 1950'de Antalya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1989 yılında Antalya belediye başkanı seçildi. Döneminde, Antalya'da 3030 Sayılı Kanuna göre Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı alt belediyeleri oluşturularak "Büyükşehir Belediyesi" kuruldu. Büyükşehir belediyesi statüsü ile 1994 yılında yapılan ilk seçimde yeniden seçildi ve 1999 yılına kadar görev yaptı. 28 Mart 2004 Türkiye yerel seçimlerinde DYP'den aday oldu ancak seçilemedi. 2018 genel seçimlerinde İYİ Partiden Antalya milletvekili olarak meclise girdi.

HASAN SUBAŞI EVLİ Mİ?

Hasan Subaşı, evli ve iki çocuk babasıdır.

HASAN SUBAŞI NEDEN İSTİFA ETTİ?

Subaşı, istifasının gerekçesini açıklamadı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İYİ Parti üyeliğimden istifa etmiş bulunuyorum. Bir dönem önemli bir misyon üstlenmiş olan ve bu uğurda birlikte yol yürüdüğümüz, özveriyle hizmet veren arkadaşlarıma şükranlarımı sunar kamuoyunun bilgisine arz ederim” dedi.