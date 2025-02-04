Hasankeyf'te CHP'li meclis üyeleri AKP'ye geçti

Belediye yönetiminin CHP'de olduğu Hasankeyf'te CHP'li 3 belediye meclisi ve 1 il genel meclis üyesinin AKP'ye geçtiği öğrenildi.

Hasankeyf'te CHP'li meclis üyeleri AKP'ye geçti
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AA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 15:16

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde CHP'li 3 belediye meclisi ve 1 il genel meclis üyesinin AKP'ye geçtiği bildirildi.

AKP Hasankeyf İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerde CHP'den Belediye Meclis Üyesi seçilen Ömer Batıbey, Resul Memiş ve Salih Mahmutoğlu ile İl Genel Meclis Üyesi Abdullah İridil'in AKP'ye geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "9 belediye meclis üyesi bulunan Hasankeyf Belediyesinde AK Parti'li belediye meclis üye sayısı 6, CHP'li belediye meclis üye sayısı 3 oldu" ifadesi kullanıldı.


Etiketler: #Hasankeyf #belediye meclisi #CHP'li belediye

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