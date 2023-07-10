CHP'li İlgezdi tek tek hesapladı: 'TRT yanlı yayın yaparak suç işliyor!'

Yayınlanma: 10.07.2023 - 11:00

Güncelleme: 10.07.2023 - 11:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, seçim sonrası TRT’nin partilerin TBMM grup konuşmalarına ayırdığı yayın sürelerini hesapladı.

CHP’li Dr. Akkuş İlgezdi, TRT yayınlarında parti liderlerine ayrılan sürelerle ilgili açıklama yaptı.



İlgezdi, “13 Haziran 2023 Salı günü Meclis’in ilk grup toplantıları başladı. MHP lideri Bahçeli’nin 28 dakikalık grup toplantısının tamamını veren TRT Haber CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasının sadece ve sadece 9 dakikasını verdi. Bu, TRT’nin anayasal sınırlarını ve kendi kanununu alenen çiğnemesi anlamına gelmektedir. Kamu yayıncılığını unutan TRT yandaş kanallardan daha yanlı yayın yaparak suç işliyor” dedi.

"TRT SUÇ İŞLİYOR"

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“20 Haziran 2023 Salı günü ise Bahçeli’nin 43 dakikalık grup konuşmasını tamamını yayınlayan TRT Haber aynı gün CHP liderinin grup konuşmasının sadece 10 dakikasını yayınladı.

21 Haziran 2023 Çarşamba günü grubunda konuşan AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ise tüm konuşması ile birlikte kürsüden ayrılışı ve yaptığı konuşmadaki satır başlarına kadar ayrıntıları tam 1 saat 2 dakika boyunca TRT Haber ekranlarında oldu. 5 Temmuz 2023’te baştan sona MHP Grubu 39 dakika olarak yer alırken. CHP Grup toplantısı 11 dakika yer buldu.

İktidar partisine bir saatten fazla ayıran TRT’nin haftalık olarak ana muhalefete yaklaşık 10 dakika ayırdı. TRT Ana Muhalefet Partisi olan CHP’ye zoraki olarak haftalık ortalama 10 dakika ayırırken, parlamentonun 4. büyük partisine 1 saat 50 dakika ayırmaktadır. AKP’ye ise tek grup toplantısına 1 saatten fazla zaman ayırıyor. Bu TRT’nin anayasal sınırlarını ve kendi kanununu alenen çiğnemesi anlamına gelmektedir. Kamu yayıncılığını unutan TRT yandaş kanallardan daha yanlı yayın yaparak suç işliyor.”